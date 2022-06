Thực hiện hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 3/6, tại kỳ họp thường kỳ tháng 5, Thanh tra tỉnh đã thông tin về công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022.

Đối với công tác tiếp dân, trong tháng 5 toàn tỉnh tiếp 539 lượt, tăng 54,14% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tiếp 2.058 lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh tiếp 6 đoàn đông người với 175 lượt, giảm 2 đoàn so cùng kỳ.

Tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 là 63 vụ, tăng 10 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 294 vụ, giảm 7 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Luỹ kế 5 tháng tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 93 vụ, giảm 26 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 532 vụ, tăng 69 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ.

Tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 là 7 vụ. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 13 vụ, giảm 3 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Luỹ kế 5 tháng tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 12 vụ, giảm 7 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 21 vụ, tăng 2 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 8/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh”.

Triển khai đoàn thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

