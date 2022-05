AN NINH - TRẬT TỰ

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 31/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Minh Tuấn (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh bắt quả tang Tuấn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 10 đối tượng tại căn nhà Tuấn thuê ở tổ 6 (thôn Tân Ro, xã Châu Pha). (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/5, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Đức Thiện (SN 2002, trú tại huyện Côn Đảo) đang ngồi tại tuyến đường gần hồ Quang Trung (khu 3, huyện Côn Đảo) thì bị đối tượng lạ mặt dùng rựa, bình xịt hơi cay, tuýp sắt và dao tấn công gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Mời đến làm việc

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1962; HKTT tại 888/59, đường 30/4 phường 11 TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Chỗ ở (ghi trong đơn) số 03, đường 1B, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Công an TP.Vũng Tàu đã nhiều lần mời bà Thương đến trụ sở làm việc nhưng bà Thương không đến. Qua xác minh được biết, bà Thương đã chuyển khỏi nơi ở ghi trong đơn, hiện chưa xác định được bà Thương ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo, mời bà Nguyễn Thị Thương và gia đình (nếu có), đến trụ sở để làm việc. Hoặc ai biết bà Nguyễn Thị Thương đang ở đâu xin liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (SĐT: 0943.147.567 gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Thủy).