AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 30/5/2022

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Trần Minh Phong (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Long Toàn, TP.Bà Rịa bắt quả tang Phong mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện tại KP.1, phường Long Toàn. Thu giữ tang vật 2 gói ma túy dạng đá. (Lê Nguyễn)

cố tình va chạm giao thông để trộm điện thoại

Ngày 30/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Lý (SN 1973, quê Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại chợ Ngọc Hà, Lý phát hiện chị N.T.M.T (SN 1999, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển xe mô tô để 1 ĐTDĐ trước hộc xe nên giả vờ va chạm giao thông rồi trộm điện thoại. Sau đó, chị T. phát hiện hô hoán người dân xung quanh bắt giữ cùng tang vật giao công an xử lý. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đang điều tra vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 9/4/2022, tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Trong quá trình xác minh, Cơ quan công an tạm giữ 1 xe mô tô như sau: hiệu Honda; biển số 67B1-180.62, màu đỏ-xám-đen, số khung: 5229CY600528, số máy: JC52E5002166. Ai là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản nói trên, liên hệ đến Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Long Điền, hoặc SĐT: 02543.653100; 0938.575.113 (gặp điều tra viên Ngô Văn Hiếu) để giải quyết.