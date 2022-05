AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 17/5/2022

TNGT, 2 người tử vong

Ngày 17/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16/5, xe ô tô bán tải BKS 49C-267.48 do anh Nguyễn Tiến T. (SN 1988, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 329, theo hướng xã Hòa Hội đi xã Hòa Hiệp. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72V-6189 do bà N.T.H (SN 1976, trú tại xã Hòa Hiệp) điều khiển, lưu thông từ đường giao thông nông thôn ra Tỉnh lộ 329. Hậu quả, bà H. tử vong.

*Cùng ngày, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, anh N.T. L. (SN 2001, quê tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô BKS 94H1-8865 lưu thông trên đường Cách mạng Tháng Tám theo hướng TT.Côn Sơn đi sân bay Cỏ Ống, khi đến đoạn đường dốc Ông Tổng, khu dân cư số 9, thì va chạm trực diện với xe khách BKS 72B-009.86 do ông Hứa Ngọc Hên (SN 1963, quê tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh L. tử vong. (Trí Nhân)

Truy nã

Công an TP Vũng Tàu thông báo truy nã đối với: Nguyễn Thành Huy (SN 26/4/2004, tại Sóc Trăng). Giới tính: Nam. Nơi thường trú: Ấp Ca Lạc A, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nơi ở hiện tại: 64A, Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Tội danh bị khởi tố/truy tố/xét xử: Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trốn ngày 1/4/2022. Chỗ ở trước khi trốn: 64A, Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 077 3115262, gặp ĐTV: Đinh Xuân Phong).