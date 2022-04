Nhiều tiện lợi cho người dân

Thông qua dịch vụ công trực tuyến, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet là có thể khai báo thông tin cư trú, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Công an TT. Long Hải (huyện Long Điền) rà soát khai báo lưu trú của người dân qua mạng internet.

Người dân hài lòng

Gia đình ông Quách Hùng Khánh Luynh (KP.1, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) có 8 phòng trọ. Theo quy định, cơ sở kinh doanh lưu trú phải đến công an phường, xã, thị trấn khai báo lưu trú khi có khách đến thuê phòng. Công việc này trước đây thực hiện hoàn toàn bằng thủ công, quản lý qua sổ sách nên rất bất tiện. Còn bây giờ, ông Luynh chỉ cần thực hiện một vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet là hoàn thành việc khai báo.

“Các chú cảnh sát khu vực xuống tận nơi tạo tài khoản và hướng dẫn cho tôi thực hiện việc khai báo lưu trú. Điều này giúp tôi đỡ mất thời gian, công sức rất nhiều", ông Luynh phấn khởi nói.

Tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú Công an phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, chị Nguyễn Thị Hồng đang làm thủ tục thay đổi thông tin trong hộ khẩu gia đình. Cán bộ công an phường đã tận tình tuyên truyền, hướng dẫn về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy của chị theo Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực ngày 1/7/2021). Thay vào đó, những điều chỉnh, cập nhập thông tin các thành viên trong gia đình chị sẽ được thực hiện trên hệ thống dữ liệu về cư trú. Khi giao dịch dân sự, chị không cần mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần cầm theo CCCD gắn chíp.

“Tôi thấy hiện nay quản lý thông tin người dân thông qua điện tử rất là thuận lợi. Chúng tôi mỗi lần đi làm thủ tục không còn phải mang lỉnh kỉnh nhiều loại giấy tờ như trước”, chị Hồng bày tỏ.

Theo Luật Cư trú năm 2020, toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với thẻ CCCD hoặc mã số định danh cá nhân, công dân có thể thực hiện, thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ khác. Việc quản lý cư trú này phù hợp với quá trình chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Bước đột phá cải cách hành chính

Theo Thiếu úy Nguyễn Minh Trung, Cảnh sát khu vực, Công an phường Phước Nguyên , khi Luật Cư trú năm 2020 được áp dụng, lực lượng cảnh sát khu vực đã xuống tận các cơ sở kinh doanh lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn mọi người vào dịch vụ công trực tuyến để khai báo thông tin lưu trú qua mạng.

Còn Trung tá Đặng Văn An, Trưởng Công an phường Phú Mỹ cho biết, theo Luật Cư trú năm 2020, công tác quản lý cư trú đã phân cấp về công an các phường, xã. Để tạo thuận lợi cho người dân, công an phường đã sắp xếp 2 cán bộ làm công tác quản lý cư trú. Đối với công dân ở xa, không có điều kiện về địa phương để chỉnh sửa giấy tờ, đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm vắng… thì có thể dễ dàng khai thông tin qua dịch vụ công trực tuyến.

“Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Điều này không chỉ giảm công sức đi lại, các loại giấy tờ cho công dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công an trong quá trình, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thuận tiện trong quá trình theo dõi, quản lý, chấn chỉnh việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định”, Trung tá Đặng Văn An nói.

Để tạo thuận lợi cho người dân đăng ký lưu trú qua mạng, Công an tỉnh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cư trú đến công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh và giao chỉ tiêu cụ thể cho công an cơ sở. Theo đó, đến Quý II/2022, toàn tỉnh phấn đấu đạt 30% hồ sơ đăng ký thường trú, 50% hồ sơ đăng ký tạm trú, 100% hồ sơ đăng ký lưu trú, 40% hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp được đề nghị cấp qua mạng.

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-Công an tỉnh cho hay, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến có thể thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, tạm trú và xác nhận thông tin cư trú, cấp mới, cấp lại CCCD cũng như xác nhận số CMND, CCCD ở mọi nơi, mọi lúc với điều kiện là có máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN