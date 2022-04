Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Hoàng Lâm (34 tuổi), Lê Hoàng Phương (34 tuổi), Trần Nam Đông (25 tuổi), Hoàng Sỹ Trường Sơn (24 tuổi), Thạch Tuấn (17 tuổi), Phạm Văn Minh (19 tuổi), Hồ Minh Quang (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Dung (20 tuổi), đều có HKTT tại TP. Vũng Tàu.

Các đối tượng từ trái qua: Trần Nam Đông, Phạm Văn Minh, Hoàng Sỹ Trường Sơn, Lê Hoàng Lâm.

Trước đó, vào ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận tin báo có 1 nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người chạy xe gắn máy và cầm theo nhiều hung khí để chém người, tại một quán nhậu trên đường 2/9, phường 8.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã xác định, bắt giữ các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng 16 giờ, ngày 2/4, Hồ Minh Quang tổ chức ăn nhậu tại nhà và có rủ Đông, Sơn, Minh cùng một số người khác tham gia. Đến khoảng hơn 20 giờ, Quang chạy ra quán nhậu trên đường Phạm Hồng Thái để tham gia ăn nhậu cùng Nguyễn Thị Thùy Dung và bạn của Dung. Trong lúc ăn nhậu, Dung gọi điện cho chị của Quang là H. đến nhậu cùng. Một lúc sau H. đi cùng Lâm, Thảo và một số người khác đến. Trong lúc nhậu do Dung nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau với Lâm và Thảo nên bị Lâm đánh. Được mọi người can ngăn nên cả nhóm đi về.

Khoảng 20 phút sau, Thảo và bạn đến nhà Quang để nói chuyện hòa giải với Dung, nhưng Dung không đồng ý. Do bực tức việc Dung bị đánh, nên Quang gọi điện cho Minh kể lại sự việc và nhờ kêu người đi đánh nhóm của Lâm, Thảo. Minh rủ thêm Thạch Tuấn, Huy, Hậu đi gặp Quang để bàn bạc, đồng thời gọi điện cho Đông nhờ đi đánh nhóm của Lâm. Đông kêu Quang, Minh lên tập trung ở quán nước đợi nhóm của Lâm.

Trong lúc đợi nhóm Quang, Minh, thì Đông dùng điện thoại gọi điện cho Lâm nói chuyện, đồng thời hẹn gặp ở Ẹo Ông Từ. Lâm đồng ý và báo cho Thảo biết, đồng thời gọi điện cho 2 em trai là Lê Hoàng Phương và Lê Hoàng Hiếu cầm hung khí đi xuống nơi tập trung, còn Thảo gọi điện rủ 2 người khác (chưa rõ lai lịch) cùng mang hung khí xuống phường 12 để gặp nhóm của Đông. Nhóm của Lâm đi 8 người cầm theo hung khí chạy tới Ẹo Ông Từ. Khi thấy Đông, Sơn, Quang, Dung, Minh và những người khác đang tụ tập ở quán nước thì nhóm của Lâm lao vào dùng hung khí chém vào đầu Huy bị thương.

Bị nhóm của Lâm tấn công, Đông cùng một số đối tượng trong nhóm bàn nhau gọi thêm người đến tập trung ở khu vực nghĩa địa phường 12 và lấy thêm hung khí. Sau khi tập trung, Đông gọi điện cho Thảo hỏi đang ở đâu. Khi biết nhóm của Lâm, Thảo đang ở quán nhậu trên đường 2/9, thì nhóm của Đông đã di chuyển tới đến quán. Lúc này, nhóm của Đông dùng hung khí lao vào chém, Lâm, Thảo và những người khác bỏ chạy vào quán, nhóm của Đông tiếp tục dùng gạch đá ném và lớn tiếng đe dọa khoảng 10 phút, sau đó cả bọn bỏ về.

Hiện bước đầu Công an TP. Vũng Tàu đã thu giữ được một số hung khí các đối tượng, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của luật pháp.

