AN NINH - TRẬT TỰ 18/4

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 18/4, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, ngày 3/4, Trần Văn Cảm (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà Bùi Đình Thanh Nhật (SN 2003), ở KP. Phước Hòa, TT. Phước Bửu, thì bị Nhật khống chế kéo vào phòng khách, khóa trái cửa. Đến ngày 4/4, Nhật mới mở cửa cho Cảm về nhà. Sau đó, Cảm đến Công an TT.Phước Bửu trình báo. (Nguyễn Văn)

Chết chưa rõ nguyên nhân

Ngày 18/4, lực lượng chức năng huyện Côn Đảo tiếp tục xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15/4, người dân phát hiện anh Vy Thanh B. (SN 1975, quê tỉnh Cao Bằng) tử vong trong phòng trọ thuộc Khu 9, nên báo cơ quan chức năng. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 18/4, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh. Theo trình bày của bị hại, do có quan hệ tình cảm, Võ Thành Phương (SN 2003, quê tỉnh Đồng Tháp) có hành vi quan hệ tình dục với em P.T.M.T. (SN 2009, trú tại huyện Châu Đức). (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 18/4, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp Công an xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh bắt Lê Thế Quyền (SN 1994, quê tỉnh Bình Thuận). Quyền bị cơ quan CSĐT-Công an tỉnh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. (Sơn Khê)