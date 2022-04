AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp tài sản

Ngày 28/4, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp tài sản, xảy ra tại đầu đường Phan Văn Trị (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa). Theo thông tin ban đầu, chị Võ Thị Diễm My (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đứng đợi bạn tại địa điểm trên, thì bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô đến dùng dao dí vào cổ cướp túi xách. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tẩu thoát thì bạn My chạy đến phát hiện, liền tông thẳng xe vào xe đối tượng, làm cả hai ngã xuống đường. Sau khi dùng dao chống trả, đối tượng này lên xe bỏ chạy và rớt lại túi xách của My. (Phước An)

Công nhiên chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/4, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý vụ công nhiên chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tháng 3/2020, bà Võ Thị Hà (SN 1978, trú tại TP.Hồ Chí Minh) làm hợp đồng thế chấp 7 thửa đất tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) cho Nguyễn Duy Phương (SN 1970, trú tại TP. Vũng Tàu) để vay số tiền 9,5 tỷ đồng với lãi suất 5%/tháng. Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, bà Hà liên hệ ông Phương để trả khoản vay trên, thì ông Phương không chịu và yêu cầu bà Hà trả lãi suất 9%/tháng, bà Hà không đồng ý. Khoảng 1 tuần sau, bà Hà liên hệ ông Phương thì ông này cho biết đã bán các thửa đất trên cho người khác. Đến nay, ông Phương vẫn không trả “sổ đỏ” cho bà Hà. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích, xảy ra tại bếp ăn Công ty Sundo thuộc gói thầu A1 (dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu). Do mâu thuẫn trong lúc lấy cơm, Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, trú tại TX. Phú Mỹ) lấy 1 dao nhọn gần đó đâm Lê Văn Dũng (SN 2000, trú tại TX. Phú Mỹ) 2 nhát vào đầu gây thương tích. (Sơn Khê)

Tổ chức đánh bạc

Ngày 28/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đặng Thu Hiền (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tổ chức đánh bạc, Đặng Hoàng Quân (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề xảy ra tại 606 (Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh). Quá trình điều tra xác định, Hiền bán số lô, đề cho Quân ngày 23 và 24/4, với số tiền là 22,259 triệu đồng và các con bạc khác trong ngày 25/4, là 8,1 triệu đồng. (Trí Nhân)