AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Trần Ngọc Phước (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng PC04 phối hợp với Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền kiểm tra quán cà phê do Phước thuê để ở và kinh doanh tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, bắt quả tang đối tượng tàng trữ 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt có trọng lượng khoảng 28g (Phước khai là ma túy đá). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng và 6 viên đạn. (Nguyễn Văn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 3/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72H1-175.57, do Trần Ngọc Vi (SN 2000, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.Bà Rịa) theo hướng từ huyện Long Điền về TP.Bà Rịa. Khi đến đoạn đường trước nhà số 703 (Cách Mạng Tháng Tám) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72H1-136.08, do ông H.Q.H (SN 1965, trú tại huyện Long Điền) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông H. tử vong còn Vi bị thương. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 3/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại khu vực bờ kè (ấp Bến Lội, xã Bình Châu), Lê Văn Thịnh (SN 2000, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã trộm 2 bình ắc quy trên ghe mang số hiệu BC053 đang neo đậu tại đây. (Lê Nguyễn)