"Mắt thần" hỗ trợ đấu tranh, phòng chống tội phạm

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) luôn được các địa phương đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, trong đó có việc triển khai mô hình camera an ninh. Đây được coi là "mắt thần" hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ thống camera an ninh giúp lực lượng Công an phường 7 truy xuất, điều tra, truy bắt kịp thời nhiều đối tượng phạm tội.

Lần manh mối từ camera an ninh

Đến tận bây giờ, người dân ở hẻm 17, Ngô Đức Kế, phường 7, TP. Vũng Tàu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ 1 đối tượng vô cớ chém người loạn xạ, khiến 1 em nhỏ bị thương ở đầu. Vụ việc tưởng chừng rơi vào bế tắc, song từ việc truy xuất hệ thống camera an ninh và bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Long (SN 1999, ngụ tại 5/2A, Ngô Đức Kế, phường 7) chỉ sau 48 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 24/2, Long đi xe máy, cầm theo 1 con dao chạy phía sau xe máy anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái. Anh T. lái xe vào hẻm 60, Phạm Hồng Thái thì Long cũng chạy theo phía sau. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm đi ra liền bị đối tượng dùng dao chém nhưng không trúng. Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31, Ngô Đức Kế, phường 7, Long tiếp tục chạy đến chém chị A. nhưng không trúng. Do hẻm cụt, đối tượng quay xe lại và khi đến nhà số 17/24/3, Ngô Đức Kế lại dùng dao chém, gây vết thương sâu vùng trán cháu L.T.V. (SN 2007).

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng Công an phường 7 cho biết, phường có hơn 30 ngàn dân, chia làm 9 khu phố với 126 tổ dân phố. Địa bàn phường nằm ở trung tâm với nhiều ngân hàng, siêu thị, hộ kinh doanh, nhà nghỉ và khách sạn nên dễ là miếng mồi béo bở cho đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Trước tình hình đó, năm 2019, UBND và công an phường đã triển khai mô hình camera giám sát ANTT, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Hiện toàn phường có 312 camera an ninh; kinh phí do người dân đóng góp. Các camera này đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an truy vết đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật. “Mô hình camera an ninh huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT ở địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Trang nói.

Cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm

Theo Công an tỉnh, xác định được tầm quan trọng của mô hình camera an ninh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương thời gian qua đã xây dựng, duy trì hoạt động của camera an ninh phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn. Các bước xây dựng từ khảo sát, lựa chọn nơi lắp đặt, lấy ý kiến nhân dân, vận động kinh phí… được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến xã. Bên cạnh nguồn kinh phí trích từ ngân sách, nhiều địa phương còn huy động nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng Phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình bảo đảm ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại địa bàn dân cư, trong đó, có mô hình camera an ninh.

“Mô hình đã làm chuyển biến rõ nét tình hình ANTT ở địa phương. Qua các camera, quần chúng cung cấp cho lực lượng công an rất nhiều tin báo, tố giác tội phạm. Đồng thời, cùng tham gia phát hiện, truy bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhanh các vụ án, mang lại sự bình yên cho mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Lý Xuân Cường nói.

