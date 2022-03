Cảnh giác đối tượng tự xưng công an bán tài liệu PCCC

Thời gian gần đây, trên địa bàn TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức xuất hiện một số đối tượng giả danh tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại cho các chủ DN, cửa hàng kinh doanh để bán tài liệu về PCCC&CNCH.

Thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện thoại cho DN, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tự xưng là cán bộ Công an huyện Châu Đức hoặc Công an tỉnh và thông báo: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-Công an tỉnh sắp có chương trình kiểm tra an toàn PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Đồng thời, có những lời nói dọa nạt, đe dọa nếu không đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Sau đó yêu cầu chủ cơ sở mua sách, bố trí kinh phí để làm giúp hồ sơ, phương án chữa cháy, cấp giấy chứng nhận huấn luyện ngiệp vụ PCCC&CNCH.

Đây là hành vi không những gây phiền hà cho DN mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Công an huyện Châu Đức cho biết, khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC&CNCH sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, gửi thông báo nội dung đến ban, ngành, cơ sở, DN trước 3 ngày làm việc, tuyệt đối không trao đổi qua điện thoại…

Cơ quan công an khuyến cáo, nếu phát hiện có đối tượng giả danh, DN cần thông báo ngay cho lực lượng công an xã, thị trấn hoặc cán bộ phụ trách địa bản quản lý để kiểm tra, phát hiện và có biện pháp bắt giữ đối tượng kịp thời.

TRÍ NHÂN