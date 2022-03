AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 22/3/2022

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, chị Tô Thị Trúc Xinh (SN 1981, KP. Long Bình, TT. Long Điền), cùng chồng và 1 thanh niên tên Vũ (chưa rõ lai lịch, là bạn của chồng) nhậu tại nhà chị Xinh. Sau đó, Vũ mượn xe mô tô Wave biển số 72D1-531.07 của chị Xinh để đi mua lẩu nhưng không quay về trả. (Phước An)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 22/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Hồng Phong (SN 1974, 563/30, Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). Theo trình bày của bị hại, anh Phong ngủ dậy phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, với tổng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nơi ở của Trung ở đường Bình Giã, phường 8, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Công an phường 8 bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 22/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá đổi điểm thắng thành tiền và 2 đối tượng khác có liên quan. Qua đó thu giữ các vật dụng dùng để đánh bạc và số tiền hơn 100 triệu đồng. (Sơn Khê)