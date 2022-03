AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Trước đó, tại địa điểm trên anh Trương Đặng Tình (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) bị 2 đối tượng dùng dao tự chế chém gây thương tích. Quá trình điều tra, Công an huyện Long Điền xác định được đối tượng thực hiện là Trương Quang Thái (SN 1985, trú tại huyện Long Điền). (Nguyễn Văn)

Hủy hoại tài sản

Ngày 13/3, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Hữu Tài (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Minh Trí (SN 1996, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) về hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại hẻm 105 (Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu), 2 đối tượng trên đã có hành vi đập phá xe ô tô hiệu Toyota Venza và 1 camera an ninh gắn trước cổng nhà của anh Lê Hoàng Minh (SN 1980, trú tại TP. Vũng Tàu). Hậu quả, xe ô tô hư kính chắn gió phía trước và phía sau, gương chiếu hậu hai bên, quanh xe bị trầy xước, camera an ninh bị hư hỏng rơi xuống đất. (Trí Nhân)

Trộm điện thoại

Ngày 13/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Đức (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Đức đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Thành Tài (SN 1989, ở KP. Hải Sơn, TT. Long Hải, huyện Long Điền) trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S9. (Phước An)

12 tháng tù về tội cho vay lãi nặng

TAND huyện Côn Đảo vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Vượng (SN 1973, tạm trú huyện Côn Đảo) 12 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cáo trạng truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến ngày 30/9/2021, tại huyện Côn Đảo, Vượng đã cho 14 người vay hơn 800 triệu đồng với lãi suất từ 237,3-730%/ năm, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng. (Sơn Khê)