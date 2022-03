Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang hàn biển hiệu

Sáng 12/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân 1 người tử vong do bị điện giật.

Mái tôn nơi anh H.hàn biển quảng cáo bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh Võ Thanh H. (SN 1985, tạm trú tại TP.Vũng Tàu) đang hàn biển quảng cáo trên mái tôn nhà số 172 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu thì bị điện giật dẫn đến tử vong.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN