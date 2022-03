AN NINH - TRẬT TỰ 23/3

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 23/3, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Lâm Minh Tân (SN 1993, trú tại Đồng Nai) điều khiển xe ô tô chở theo Trần Quốc Tiến (SN 1993) và Phan Thị Kiều Sương (SN 1992) lưu thông đến đoạn đường trước quán dê tươi Việt Kiều (tổ 5, KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) thì bị Nguyễn Văn Thời (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) chặn lại. Lúc này, Ngô Anh Tuấn (SN 1981, quê tỉnh Hải Dương) ra ôm Tân còn Thời dùng nón bảo hộ đánh vào đầu và mặt Tân. Khi được chị Sương can ngăn thì Tân lên xe về. Sau đó, Tân rủ thêm 8 đối tượng quay lại quán dê tươi Việt Kiều đánh Tuấn và Thời. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 23/3, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Phước Long Thọ bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bài tiến lên ăn tiền tại ấp Phước Sơn (xã Phước Long Thọ). Cơ quan công an thu giữ 1 bộ bài tây, hơn 9 triệu đồng. (Phước An)

Cho thuê nhà sau 2 tháng, người thuê bặt tin, đồ đạc thì bị mất

Ngày 23/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Nguyễn Thị Vạn (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) cho Dương Minh Xuân (SN 1968, nơi ở TP.Hồ Chí Minh) thuê căn nhà tại số 64 (Yên Bái, phường 4, TP Vũng Tàu). Đến ngày 11/3, bà Vạn đến thăm nhà thì phát hiện không còn người ở, liên hệ với Xuân không được. Sau đó, bà Vạn kiểm tra nhà thì phát hiện mất nhiều tài sản có giá trị (tổng thiệt hại khoảng 220 triệu đồng). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích liên quan đến Trịnh Phan Hải Thuận (SN 1994), Đặng Khánh Duy (SN 1998, trú tại TP. Vũng Tàu) và Lê Thị Mỹ Ngân (SN 2.000, chỗ ở TX. Phú Mỹ). Trước đó, cả nhóm ngồi nhậu ở xã Long Sơn. Giữa Thuận và Duy xảy ra mâu thuẫn. Thuận dùng ly thủy tinh đánh Duy thì Ngân dùng tay đỡ nên bị thương. (Lê Nguyễn)