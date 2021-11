Sẽ cưỡng chế 46 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng tại phường 11, 12

Ngày 21/11, Thường trực UBND TP. Vũng Tàu đã làm việc với lãnh đạo UBND phường 11, phường 12 và các phòng, ban liên quan về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn 2 phường.

Trên địa bàn phường 11 có 22 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng; phường 12 có 24 trường hợp vi phạm. 46 trường hợp vi phạm nêu trên đã có quyết định cưỡng chế từ ngày 1/12 đến 15/12.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị Chủ tịch UBND phường 11, 12 thành lập các đoàn, thực hiện công tác vận động người dân trước khi tiến hành cưỡng chế, niêm yết thông báo về thời gian cũng như quy định của pháp luật trước những công trình vi phạm trên để nhân dân nắm rõ. Đồng thời, giao các cán bộ chuyên môn tiếp tục rà soát, lập hồ sơ các trường hợp về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 2 phường để kiên quyết xử lý. Công an thành phố báo cáo, đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng thực hiện kế hoạch cưỡng chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng chế và người dân trên địa bàn.

THI PHONG