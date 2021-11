Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Tối 5/11, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời lập hồ sơ tiếp tục xử lý 6 đối tượng khác cũng liên quan đến hành vi này.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp vào tối 5/11.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Chung Nghĩa (22 tuổi); Nguyễn Thành Huy (18 tuổi); Đồng Quang Ngọc (20 tuổi); Nguyễn Đoàn Anh Khoa (21 tuổi); Nguyễn Quốc Anh (24 tuổi); Nguyễn Quốc Cường (22 tuổi); Trần Ngọc Phát (18 tuổi) và Đặng Quốc Dũng (18 tuổi) đều có HKTT tại TP. Vũng Tàu. 6 đối tượng liên quan khác, Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của luật pháp. Một số đối tượng đang bỏ trốn cũng sẽ bị cơ quan Công an thực hiện các biện pháp truy tìm, bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tối 4/11, một nhóm thanh thiếu niên tổ chức ăn nhậu tại quán ốc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Trong lúc ngồi ăn nhậu thì Nguyễn Văn Minh (17 tuổi) chơi chung nhóm của Ngô Anh Kiệt (đang bỏ trốn) tới nhậu chung. Trong lúc ăn nhậu, giữa Nguyễn Chung Nghĩa và Nguyễn Văn Minh xảy ra mâu thuẫn, nên Minh bỏ ra về. Sau đó Minh liên hệ với Ngô Anh Kiệt và Nguyễn Thành Huy nhờ đi đánh Nghĩa để trả thù.

Hung khí cơ quan Công an thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Thành Huy.

Lúc này Kiệt đang ngồi chơi cùng Danh, Tài, Huy, Dũng, Thiện ở nhà Huy. Biết chuyện, Huy lấy 2 cây dao tự chế và 1 cây ba chỉa tàng trữ trong nhà đưa cho Danh, Kiệt mỗi người cầm một dao tự chế, còn Huy cầm cây ba chỉa, đồng thời phân công các đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới. Cả bọn kéo nhau đến quán ốc, Huy cùng Danh, Kiệt cầm hung khí xông vào quán đánh nhóm của Nguyễn Chung Nghĩa, nhưng bị nhóm của Nghĩa dùng ly, chén chống trả khiến nhóm của Huy phải chạy ra ngoài. Ngay sau đó Huy cùng đồng bọn tiếp tục quay lại tấn công, nhưng vẫn bị nhóm của Nghĩa chống cự quyết liệt nên đành kéo nhau bỏ chạy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Huy trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, Công an TP. Vũng Tàu đã thu giữ được nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng để đi đánh nhau.

Thời gian xảy ra vụ án là thời điểm TP. Vũng Tàu đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chưa cho các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, song các đối tượng đã tụ tập ăn nhậu, dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn, rồi dùng vũ lực để giải quyết. Cuộc “hỗn chiến” diễn ra trong khu vực dân cư, nơi có nhiều người đi lại đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 5 vụ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng do một số nhóm thanh thiếu niên gây ra, trong đó có các đối tượng nêu trên. Hiện Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ về hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Công an TP. Vũng Tàu sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, kích động, lôi kéo tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Thiết nghĩ, vụ án này là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các thanh, thiếu niên trong lối sống và sinh hoạt cũng như việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở cần thiết cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống lành mạnh, không sa vào các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả đánh mất cả tương lai, như các đối tượng trong vụ án trên.

