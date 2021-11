Bắt tạm giam đối tượng làm lây lan dịch bệnh

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn H.E (SN 1991, thường trú KP. Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân) để điều ra về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại điều 240, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an TX. Phú Mỹ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn H.E.

Trước đó, vào ngày 28/9, H.E đến nhà của N.T.M.L (SN 1990, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chơi. Trong thời gian này, tỉnh BR-VT và tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội. Khi về lại tỉnh BR-VT, H.E không thực hiện khai báo y tế mà đi về nhà tại KP. Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân.

Những ngày sau đó, H.E còn đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 4/10, H.E có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và gây ra chuỗi lây nhiễm cho 20 người tại KP. Phú Thạnh và hơn 200 trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA