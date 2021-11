Trộm điện thoại di động bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Thanh Diện (37 tuổi, HKTT tại Kiên Giang, hiện ở phường 5, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, chiều 10/11, anh K., quản lý cửa hàng Thế giới di động trên đường Lê Lợi, phường 7, TP. Vũng Tàu tiếp 1 khách hàng đến cài đặt điện thoại. Lợi dụng lúc anh K. đang tập trung vào công việc, không để ý xung quanh, khách hàng này đã chiếm đoạt 1 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro max, trị giá 33 triệu đồng của cửa hàng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh K. nhận được thông tin từ cửa hàng Thế giới di động trên đường Phạm Hồng Thái, phường 7 cho biết về việc có 1 khách hàng vừa đến bán chiếc điện thoại bị chiếm đoạt tại cơ sở anh K. quản lý. Do đó anh K. đã báo cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành mời vị khách hàng trên là Nguyễn Thanh Diện về trụ sở Công an làm việc. Sau khi được xem lại hình ảnh do camera an ninh tại cửa hàng ghi nhận, Diện đã cúi đầu nhận tội.

AN BÌNH