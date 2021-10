Tăng cường công tác quản lý lưu trú

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 là những người từ ngoài tỉnh vào lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà người thân. Do đó, việc nắm di biến động của người từ các địa phương khác vào lưu trú tại địa phương là việc làm cấp bách.

Lực lượng Công an và bảo vệ dân phố phường 2, TP.Vũng Tàu kiểm tra và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho chủ một cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.

Là phường có nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, Trung tá Nông Thái Sơn, Phó Công an phường 2 TP. Vũng Tàu cho biết, nhận rõ nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài, UBND phường đã chỉ đạo cho tổ COVID cộng đồng và cảnh sát khu vực (CSKV) nắm chặt về lưu trú trên địa bàn. Mỗi đêm, lực lượng công an phường 2 phối hợp bảo vệ dân phố kiểm tra tất cả khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho khách thuê ở trên địa bàn để nắm tình hình, kịp thời phát hiện trường hợp lưu trú nhưng chưa khai báo. Đồng thời, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch bảo đảm mới được phép hoạt động. Nhờ công tác nắm tình hình tốt mà lực lượng công an phát hiện ca nhiễm là người ngoại tỉnh lưu trú tại khách sạn Volga (số 15, Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu). “Trong thời gian tới, chúng tôi đã chỉ đạo CSKV tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra tất cả khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn yêu cầu thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch để phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương ngăn chặn các ca nhiễm từ bên ngoài” - Trung tá Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Xuân Kiên, Trưởng Ban quản lý (BQL) chung cư Vũng Tàu Gold Sea, mấy ngày qua khi việc nới lỏng đi lại giữa các tỉnh được thực hiện, một số người có căn hộ tại chung cư đã trở về nhà. Đối với những trường hợp này, BQL hướng dẫn họ ra Trạm y tế phường 2 khai báo y tế. Dù họ tiêm 1 hay 2 mũi vắc xin, nhưng BQL cũng tuyên truyền, vận động họ cách ly tại nhà theo quy định, không tiếp xúc người xung quanh. Một số căn hộ cho thuê tại chung cư, BQL kiên quyết không cho nhận khách lưu trú. “Chúng tôi lập nhóm zalo chung cư gồm 176 thành viên để cập nhật thường xuyên về tình hình dịch, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Đồng thời, duy trì lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện người lạ ra, vào chung cư”- ông Kiên nói.

Xung quanh quản lý người từ các địa phương khác đến địa bàn, ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12, TP.Vũng Tàu thông tin, mấy ngày gần đây, trên địa bàn phường 12 đã xuất hiện chùm ca nhiễm 5 người trong gia đình do người từ ngoài tỉnh về lưu trú tại nhà người thân. Do đó, UBND phường chỉ đạo CSKV nắm chặt di biến động của người từ nơi khác vào địa bàn quản lý. Song song đó, lực lượng y tế trực 24/24 giờ để sẵn sàng tiếp nhận người đến khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Đồng thời, tuyên truyền người dân tích cực tố giác các trường hợp về từ nơi khác không khai báo y tế. “Từ 15/10 đến nay, qua công tác nắm tình hình có 40 trường hợp từ địa phương khác về phường. Chúng tôi yêu cầu các tổ COVID cộng đồng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn”, ông Lương Đức Đông nói.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp với nhiều ca cộng đồng trong mấy ngày qua, UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo UBND phường, xã tăng cường tuyên truyền đến toàn thể người dân trên địa bàn về nguy cơ lây nhiễm bệnh để mọi người tự nguyện, tự giác khai báo y tế khi trở lại địa phương. Mặt khác, thành phố giao Phòng VH-TT TP.Vũng Tàu có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn phải có phương án hoạt động theo quy định, bảo đảm phòng, chống dịch và phải ký cam kết với phường, xã về việc thực hiện phòng chống dịch; Công an phường, xã phải tăng cường kiểm tra và phải nắm được thông tin về di biến động của người trở về từ vùng dịch trên địa bàn quản lý của mình để kịp thời xử lý các tình huống có ca nghi nhiễm.

Hiện nay, công tác quản lý cư trú, quản lý ở các cơ sở lưu trú đóng vai trò quan trọng, tránh trường hợp người về đến địa phương nhưng không được phát hiện hoặc phát hiện muộn, làm gia tăng nguy cơ nguồn lây nhiễm bệnh vào cộng đồng. Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, thời gian qua, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp cư trú bất hợp pháp, không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch. Đối với khách sạn, nhà nghỉ địa phương cho ký cam kết không nhận khách khi chưa được phép. Đối với các nhà trọ thì cam kết không nhận người thuê mới. Riêng những gia đình có người thân từ các tỉnh khác về thì phải ra khai báo y tế tại địa phương. Bên cạnh đó, khi nhận được thông tin của tổ liên ngành tại các chốt kiểm soát, khai báo y tế trên quốc lộ về số lượng người về huyện, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an địa phương đưa họ về hướng dẫn khai báo y tế theo quy định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN