Cảnh giác với đối tượng vẽ dự án "ma"

Mấy ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đăng thông tin về Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại - Khách sạn - Nhà phố - Biệt thự “Billand Villa HPC” tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ để kêu gọi các nhà đầu tư vào dự án này.

Các đối tượng đã đăng hình ảnh các văn bản pháp lý cũng như hình ảnh sơ đồ quy hoạch, các hoạt động khởi công dự án. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng của huyện Đất Đỏ, hiện nay trên địa bàn huyện không có Dự án Khu dân cư - Trung tâm thương mại - Khách sạn - Nhà phố - Biệt thự “Billand Villa HPC” tại xã Lộc An được cấp phép, như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Đây là dự án do một số đối tượng tự vẽ ra nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư, do đó người dân cần tỉnh táo, liên hệ với chính quyền địa phương để xác định rõ thông tin khi đầu tư vào các dự án trên địa bàn huyện, tránh bị các đối tượng lợi dụng. Đồng thời, khi phát hiện các đối tượng lừa đảo có liên quan, cần thông báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

SONG BÌNH