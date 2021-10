Cứu hộ kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an tỉnh đã thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đã cứu hộ kịp thời nhiều trường hợp, không để xảy ra vụ cháy, nổ lớn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh chữa cháy kho ngoại quan Công ty CP Thành Chí, KCN Phú Mỹ 1.

Là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong công tác PCCC, trong nhiều năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả PCCC-CNCH; Công tác đào tạo nghiệp vụ PCCC và huấn luyện kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, tập luyện các phương án chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ được đơn vị chú trọng thực hiện. Công tác chữa cháy được tổ chức, triển khai bằng phương án cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để chủ động phòng ngừa, cứu hộ, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ, không để cháy lan, cháy lớn.

Với phương châm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, tích cực và chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC-CNCH Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã trực tiếp tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH ở 82/82 xã. Đến nay, toàn tỉnh có 573 đội PCCC dân phòng với 3.685 đội viên; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập đội PCCC cơ sở; 100% đội viên PCCC cơ sở đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, kỹ năng ứng phó sự cố cháy, nổ và CNCH; 9 mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC; 20 khu dân cư an toàn PCCC hoạt động có hiệu quả.

Về phong trào toàn dân PCCC, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã xây dựng nhiều phóng sự hướng dẫn người dân cách phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra; phát hành hàng ngàn panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi khuyến cáo, cách xử lý khi xảy ra cháy, cách thoát nạn đối với hộ gia đình tại chung cư, nhà cao tầng, nơi sinh sống và làm việc... Tổ chức 531 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH với 30.183 người tham dự, phối hợp tổ chức 1.151 lớp tuyên truyền miệng với 50.999 người tham dự trong các khu dân cư, chung cư và các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông và đại học…

“Trong những lần lực lượng Cảnh sát PCCC đến tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng các bình chữa cháy tôi đều tham gia. Cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nên phòng ngừa tốt để bảm đảm an toàn cho gia đình không bao giờ thừa”, ông Nguyễn Văn Phúc, nhà ở Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu nói.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường các biện pháp PCCC trên các địa bàn trọng điểm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng với phương châm 4 tại chỗ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các “cụm dân cư an toàn PCCC”, “cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”; Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tới toàn thể nhân dân và cán bộ công nhân viên chức trong việc thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định về an toàn PCCC; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, tập trung vào các các cơ sở trọng điểm như: khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao; chợ, trung tâm thương mại; chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, cảng biển, các cơ sở kinh doanh, xăng dầu, khí hóa lỏng... kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy định an toàn về PCCC.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN