Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh BR-VT đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc (1219, đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu).

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cảng dầu và Dịch vụ Hà Lộc của Công ty TNHH Hà Lộc.

Từ 6 giờ sáng, đầu con hẻm dẫn vào Cảng dầu và Dịch vụ Hà Lộc của DN này, hàng chục cảnh sát cơ động đứng chốt chặn. Người dân được yêu cầu ra xa khu vực, còn những người bên trong đi ra sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng CSCĐ bảo vệ để Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét.

Việc khám xét nhằm điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an.

Sau hơn 4 tiếng khám xét, đến 11 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát đưa nhiều tài liệu lên xe. Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc là Nguyễn Đức Chuyên và một số người liên quan bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả liên tỉnh, đến nay lực lượng công an khám xét hàng loạt cây xăng ở nhiều tỉnh, thành và khởi tố hơn 70 bị can về các tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn này đã đưa ra thị trường tiêu thụ, gây tác hại đối với người tiêu dùng. Nhóm tội phạm buôn lậu xăng dầu trong đường dây cũng đã lũng đoạn thị trường xăng dầu trong nước.

Tin, ảnh: LÊ NGUYỄN