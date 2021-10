Ngày đêm giữ an toàn nơi tuyến đầu chống dịch

Hơn 5 tháng qua, lực lượng CSGT-Công an tỉnh làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ là “lá chắn thép” bảo đảm an toàn phòng dịch tại cửa ngõ ra vào tỉnh BR-VT. Ghi nhận những đóng góp của lực lượng này, ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Phòng CSGT-Công an tỉnh.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe các phương tiện qua chốt kiểm soát trên QL51.

Từ ngày 16/10, khi tỉnh BR-VT nới lỏng thêm một số biện pháp giãn cách, lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận đổ về địa phương rất đông. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát này cũng vất vả hơn. Đây cũng là nhiệm vụ được các lực lượng duy trì từ tháng 5/2021 đến nay, bất kể trời nắng hay mưa.

Để kiểm soát hàng ngàn lượt xe qua lại mỗi ngày, tại QL51 hướng từ Đồng Nai về TX. Phú Mỹ, lực lượng liên ngành bố trí 3 điểm kiểm soát, kiểm tra phương tiện gồm: xe tải từ 3 trục trở lên (điểm 1); xe ô tô con, xe máy, xe thô sơ (điểm 2); xe container và xe tải nhỏ (điểm 3). Khi CSGT ra hiệu dừng phương tiện, lực lượng quân sự ghi thông tin biển số xe, thanh tra giao thông kiểm tra giấy tờ, y tế hướng dẫn người trên phương tiện khai báo y tế.

Thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an không chỉ phải làm việc với cường độ cao, trong điều kiện môi trường khắc nghiệt mà còn đối diện với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS vẫn giữ vững lập trường, kiên định, khắc phục khó khăn, gian khổ, từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát phương tiện tại cửa ngõ, anh em trong tổ công tác luôn giúp đỡ nhau, cùng gánh vác trách nhiệm. Kể cả lúc ăn cơm, uống nước cũng phải thay nhau túc trực, không để trường hợp nào qua chốt mà chưa kiểm tra, khai báo y tế. Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng lực lượng phải duy trì, bám trụ vững vàng” Trung tá Võ Quang Vĩnh, Phòng CSGT - Công an tỉnh chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, Phòng CSGT-Công an tỉnh, trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên QL56 cho hay, từ khi tỉnh nới lỏng việc đi lại theo chỉ đạo của Chính phủ, lượng xe lưu thông qua chốt tăng gấp 2-3 lần. Tuy lưu lượng phương tiện đông, lực lượng trực chốt phải làm việc với cường độ cao hơn nhưng anh em chia ca trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát tất cả phương tiện và người qua chốt. Những trường hợp chưa tiêm mũi vắc xin nào hoặc không đủ điều kiện lưu thông đều buộc phải quay đầu.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, với vai trò là tổ trưởng tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát về khai báo y tế và GT-VT, Phòng CSGT luôn thực hiện nghiêm kiểm soát giao thông và phòng, chống dịch ở cửa ngõ ra, vào tỉnh. Cụ thể, từ khi bắt đầu hoạt động (tháng 5/2021) đến nay, các chốt kiểm soát đã kiểm tra gần 600 ngàn lượt phương tiện, yêu cầu khai báo y tế đối với hơn 650 ngàn lượt người dân trên tuyến QL: 51, 55 và 56; phát hiện, buộc quay đầu 25 ngàn lượt phương tiện không đủ yêu cầu về phòng, chống dịch; phát hiện 37 ca dương tính qua test nhanh và nhiều trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy.

Song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh, ngăn chặn, hạn chế nguồn bệnh xâm nhập, đơn vị còn quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội. Theo đó, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị và nhà hảo tâm trao tặng 280 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn, phường 11, 12 (TP. Vũng Tàu), bà con ngư dân sinh sống tại khu vực Cái Mép-Thị Vải (TX.Phú Mỹ) và xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc); tặng 100 phần quà cho CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh CSCĐ-Bộ Công an tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN