Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể

Với lợi thế về tự nhiên, giao thông thuận lợi, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có điều kiện để phát triển toàn diện ngành nông nghiệp cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Ông Mai Minh Quang (trái), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH SX TM Hiệp Hòa, TT.Long Hải (huyện Long Đất).

Nâng cao hiệu quả HTX nông nghiệp

Xã Tam An (huyện Long Đất) có hơn 700ha sản xuất lúa 3 vụ, tập trung chủ yếu tại cánh đồng An Nhứt. Năng suất đạt từ 7-9 tấn/ha/vụ. Tới mùa thu hoạch, nông dân phải vất vả tìm đầu ra cho lúa, giá cả bấp bênh, không ổn định. Trước thực tế này, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Dịch vụ An Nhứt đã liên kết hơn 1.000 hộ nông dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh liên kết với các DN trong và ngoài tỉnh thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

HTX đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc, áp dụng tiến bộ khoa học để sản xuất lúa. Theo Giám đốc HTX Huỳnh Trọng Chinh, hiện nay các khâu gieo trồng, thu hoạch và phun thuốc trừ sâu… đều bằng máy, giảm nhiều công lao động. Sản phẩm lúa An Nhứt đã có nhãn hiệu, chỉ dẫn truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Tại huyện Châu Đức, HTX Dưa lưới An Farm tuy mới thành lập nhưng đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Không chỉ bao tiêu sản phẩm cho thành viên, HTX còn liên kết bao tiêu sản phẩm cho nhiều nông dân các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai.

Theo Hội Nông dân tỉnh, các HTX, tổ hợp tác đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng trong quản lý điều hành hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.

Qua quá trình hoạt động, đã xuất hiện các mô hình sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nấm bào ngư, trồng dưa lưới, trồng ca cao, nuôi cá chình (huyện Châu Đức); nuôi gà trống thiến, trồng dâu nuôi tằm, trồng nhãn xuồng (huyện Xuyên Mộc); trồng bưởi da xanh, rau (TP.Phú Mỹ); nuôi tôm công nghệ cao (huyện Long Đất)…

Tiếp tục nhân rộng, phát triển kinh tế tập thể

Để hỗ trợ các mô hình KTTT và hội viên có vốn mở rộng phát triển sản xuất, hội nông dân các cấp đã hỗ trợ vốn vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong 2 tháng đầu năm 2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã thẩm định, giải ngân 27 dự án/272 hộ vay với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng; tổng dư nợ đến nay đạt hơn 132 tỷ đồng. Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, hội nông dân các cấp đã tạo điều kiện cho 7.029 hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 341 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 494 tổ hợp tác và 194 HTX, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.800 lao động. Trong đó có 110 HTX nông nghiệp có tổng vốn điều lệ hơn 254 tỷ đồng, thu hút 2.282 lao động. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện vai trò hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về vai trò chủ thể của nông dân trong việc nhân rộng mô hình KTTT. Đồng thời, hội phối hợp với các sở ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn giúp HTX, tổ hợp tác về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giải quyết việc làm.

“Mục tiêu là phát triển KTTT gắn với ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; sản xuất liên kết với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị và bảo vệ môi trường. Đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp hội nông dân trên toàn tỉnh”, ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG