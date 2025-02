Giá xuất khẩu tăng cao, ngành cao su hưởng lợi

Mặc dù sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 1/2025 giảm 23,7% so với cùng kỳ năm trước (chỉ đạt 160.632 tấn) do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song giá trị vẫn tăng 0,6%, đạt 298,7 triệu USD. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu trung bình đạt 1.859 USD/tấn, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2024.