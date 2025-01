Người nuôi cá thất thu vụ Tết

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm khiến các loại cá và hàu nuôi bị sốc nhiệt chết nhiều, năng suất giảm, người nuôi lỗ nặng vụ Tết.

Vụ Tết năm nay, cá chim trắng giảm giá 25.000 đồng/kg so với năm ngoái, năng suất giảm hơn 50% do thời tiết khiến người nuôi lỗ nặng.

Năng suất giảm 50%

Bà Lê Thị Thu Cúc có 30 lồng bè nuôi các loại cá biển (chim, chẽm, bớp, mú) trên sông Chà Và ở khu vực Vịnh Gành Rái (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Từ tháng 11/2024, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm mạnh giữa ngày và đêm, khiến cá và hàu nuôi bị sốc nhiệt, chết hơn phân nửa.

“Năng suất giảm mạnh hơn 50%. Số còn lại sống được cũng chậm lớn. Bình thường một vụ nuôi 8 tháng cá đã đạt trọng lượng 800 gram/con có thể xuất bán thì năm nay phải nuôi 10 tháng. Chi phí đội lên hơn 20%”, bà Cúc cho biết.

Thêm vào đó, mùa thấp điểm cuối năm ít khách du lịch, nguồn tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn, chợ sụt giảm làm giá cá giảm từ 20-50% tùy loại. Vụ Tết năm ngoái, giá cá chẽm là 110-120 ngàn đồng/kg, năm nay chỉ được 60-62 ngàn đồng kg. Cá mú cũng giảm từ 210-220 ngàn đồng/kg xuống còn 170 ngàn đồng/kg, cá chim giảm từ 145 ngàn đồng xuống 120 ngàn đồng/kg (giá mua tại bè).

“Giá giảm mạnh vẫn không có thương lái mua, gia đình phải để cá trong ao nuôi tiếp. Đến thời điểm hiện tại muốn xuất bán Tết thì cá to quá cỡ, thương lái cũng chê, ép giá. Vụ cá năm nay, gia đình đã lỗ 300 triệu đồng trong khi năm ngoái lời 600-700 triệu đồng”, bà Cúc chia sẻ.

Không chỉ cá nuôi, hàu nuôi trên sông Chà Và cũng bị ảnh hưởng nặng. Ông Lê Minh Dũng có 15 lồng nuôi hàu sữa ở khu vực này cho biết, thời tiết chuyển lạnh đột ngột và kéo dài khiến hàu giống ông thả nuôi vụ Tết chết gần hết vào thời điểm tháng 11/2024. Ông Dũng thả lại đợt mới cũng không kịp vụ Tết năm nay do một vụ nuôi hàu là 6 tháng.

“Gia đình lỗ mất mấy trăm triệu đồng tiền giống. Một số ít còn sống nhưng rất ốm, thịt không có sữa, không béo ngọt như bình thường, chất lượng giảm hẳn. Tuy nhiên do năm nay mất mùa, khan hàng nên giá hàu tăng hơn năm ngoái 2.000 đồng/kg, hiện có giá 22.000 đồng nên cũng gỡ được chút đỉnh”, ông Dũng cho biết.

Tăng cường vitamin, giữ gìn vệ sinh môi trường nuôi

Các hộ, cơ sở nuôi cá giống cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Công ty Seafood cho biết, công ty có 3 trại nuôi cá biển giống ở phường 12, TP.Vũng Tàu. Do ảnh hưởng môi trường và nhiệt độ thay đổi đột ngột, chênh lệch lớn giữa ngày và đêm làm sản lượng và năng suất cá bị hao hụt từ 30-50%.

Mọi năm công ty xuất bán khoảng 6-7 triệu con giống cá chẽm thì năm nay chỉ được 4 triệu con. Cá giống hồng mỹ cũng giảm từ 5 triệu xuống 3 triệu con. Sản lượng, năng suất giảm mạnh trong khi chi phí tăng 10-15% nên năm 2024 công ty lỗ 2,6 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024 là 6.100ha, giảm 210ha so với năm 2023. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt là 2.030ha chiếm 33,28%; nuôi nước mặn, lợ là 4.070ha, chiếm 66,72%. Riêng diện tích nuôi biển trên sông Chà Và là 105ha.

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2024 ước đạt 22.661 tấn, đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 104,94% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng cá nước mặn, lợ là 1.261 tấn, giảm hơn 8% so với năm 2023. Sản lượng thủy sản nuôi nước mặn khác (chủ yếu là hàu) đạt 6.814 tấn trên tổng diện tích nuôi chưa tới 550ha, tăng gần 10% so với năm 2023. Mặc dù sản lượng cuối năm có giảm do thời tiết nhưng hàu vẫn có sức tăng trưởng mạnh trong năm 2024 và đạt năng suất cao.

Hàng tháng, Chi cục Thủy sản đều thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân đối với các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn cho phép, cũng như hướng dẫn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, định hướng nuôi trồng.

Do thời tiết cực đoan, Chi cục Thủy sản khuyến cáo người nuôi giữ gìn môi trường nuôi thật kỹ, vệ sinh lồng lưới, không xả rác thải và xác cá chết ra biển. Bà con lưu ý phải mua con giống từ các cơ sở uy tín, đã qua kiểm tra, xét nghiệm dịch bệnh đầy đủ và thả giống ở mật độ thưa hơn. Đặc biệt, cần tăng cường khoáng chất, vitamin vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá.

Bài, ảnh: NGỌC MINH