Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải: Cơ hội trong bối cảnh tái cấu trúc liên minh hãng tàu

Ngành cảng biển toàn cầu sẽ chứng kiến những thay đổi lớn trong năm 2025, khi liên minh giữa các hãng tàu lớn được tái cấu trúc, dẫn đến sự điều chỉnh trong dòng lưu thông hàng hóa trên các tuyến đường biển chính.

Xu hướng mở rộng đội tàu với kích thước lớn hơn sẽ mang lại lợi thế cho các cảng nước sâu, trong đó có Cái Mép-Thị Vải. Trong ảnh: Siêu tàu cập cảng Gemalink.

Cơ hội cho cảng nước sâu

Theo dự báo, từ tháng 2/2025, thị trường vận tải container đường biển sẽ có sự xuất hiện của 4 nhóm đối thủ cạnh tranh chính, bao gồm 3 liên minh và 1 hãng tàu lớn MSC hoạt động độc lập.

Maersk sẽ hợp tác với Hapag-Lloyd để thành lập liên minh mới có tên Gemini, trong khi Hapag-Lloyd rời The Alliance. Liên minh The Alliance sau đó sẽ được đổi tên thành Premier Alliance với 3 thành viên còn lại là ONE, YangMing và HMM. Ocean Alliance sẽ giữ nguyên cấu trúc hiện tại, còn MSC gần như sẽ hoạt động độc lập.

Trong bối cảnh tái cấu trúc các liên minh hãng tàu, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (CM-TV) được kỳ vọng sẽ có cơ hội lớn để định vị lại vị thế và thu hút thêm thị phần. Các chuyên gia cảng biển nhận định xu hướng mở rộng đội tàu với kích thước lớn hơn và tăng tần suất dừng cảng sẽ mang lại lợi thế cho các cảng nước sâu tại Việt Nam, trong đó có CM-TV.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng-kỹ thuật biển cho rằng, đây là cơ hội cho CM-TV nhờ vào những lợi thế về chất lượng làm hàng, với việc lọt vào top 6 cảng container hoạt động hiệu quả nhất toàn cầu và có khả năng tiếp nhận tàu container lớn lên tới hơn 232.000 DWT. Những lợi thế này sẽ giúp CM-TV thu hút thêm lưu lượng hàng hóa, tăng cường hàng trung chuyển và mở rộng các tuyến vận tải mới khi các hãng tàu tái cơ cấu tuyến.

Xếp dỡ hàng container tại cảng TCIT.

Tăng cường chất lượng dịch vụ

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo ra áp lực cạnh tranh giữa CM-TV và các cảng trung chuyển lớn khác trong khu vực Đông Nam Á như Singapore và Malaysia. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các DN cảng biển cần phải liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ và đầu tư vào công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các hãng tàu.

Theo ông Trần Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, điều quan trọng đối với các cảng biển hiện nay là nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển của ngành hàng hải toàn cầu. Trong bối cảnh ngành hàng hải tập trung giảm phát thải, việc đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường, như tàu chạy bằng nhiên liệu xanh (methanol, amoniac, hydro), sẽ là yếu tố quyết định. Các cảng biển cần phải phát triển theo hướng “xanh hóa” để phù hợp với xu hướng phát triển của ngành vận tải biển quốc tế.

Ngoài ra, việc nâng cấp hạ tầng cảng biển để tiếp nhận tàu lớn, đặc biệt là tàu có kích cỡ từ 16.000 TEU đến hơn 24.000 TEU, là một yếu tố quan trọng giúp CM-TV duy trì và phát triển thị phần. Các cảng tại hạ lưu của Cái Mép như Gemalink, CMIT và SSIT có lợi thế về mớn nước sâu, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn sẽ giúp CM-TV gia tăng lượng hàng qua cảng và thu hút các tuyến dịch vụ mới.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN