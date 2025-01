Sáng 21/1, Đoàn Liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Đoàn Văn Bỉ, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: Cửa hàng Dookki Vũng Tàu và Lotte Mart Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại Lotte mart Vũng Tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 cơ sở nói trên có đầy đủ các giấy tờ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, người lao động có Giấy xác nhận đủ sức khỏe còn hiệu lực và Giấy xác nhận được tập huấn kiến thức ATTP.

Ngoài ra, khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm cách biệt nguồn ô nhiễm. Nguyên liệu thực phẩm có hóa đơn về nguồn cung cấp. Hệ thống cống rãnh thông thoáng, không ứ đọng nước. Đoàn đã lấy mẫu thực phẩm để test nhanh với hàn the, formol và đều có kết quả âm tính.

* Từ ngày 14 đến 21/1, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh do ông Nguyễn Xuân Tôn, Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.Vũng Tàu, huyện Long Đất và huyện Xuyên Mộc. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở chấp hành tốt những quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh như: cơ sở, trang thiết bị và bảo quản thực phẩm; nguyên liệu, thực phẩm có nguồn gốc, có xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; có lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn cũng tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm, hạn sử dụng.

