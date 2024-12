Giá vé máy bay Tết tăng mạnh, cháy vé

Thị trường vé máy bay Tết đã bước vào giai đoạn cao điểm. Nhiều chặng bay ghi nhận mức tăng giá mạnh, thậm chí một số tuyến đã "cháy vé" và hết chỗ.

Khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

11 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông

Mặc dù các hãng hàng không đã tăng cường thêm máy bay và cung cấp gần 7 triệu chỗ ngồi, tình trạng giá vé cao và khan hiếm vé Tết vẫn diễn ra. Đặc biệt, chặng TP.Hồ Chí Minh-Vinh khởi hành ngày 24/1/2025 (25 Tết) hạng phổ thông của Vietnam Airlines có giá hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi, tăng 4 triệu đồng so với cuối tháng 11. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Chặng TP.Hồ Chí Minh-Thanh Hóa vào ngày này đã hết vé.

Ngày 12/12, khảo sát trên các website bán vé của hãng bay cho thấy giá vé khứ hồi hạng phổ thông dịp Tết Ất Tỵ 2025 (từ 24/1 đến 3/2) đã tăng từ 1 đến 2 triệu đồng so với ngày thường, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vé khứ hồi TP.Hồ Chí Minh-Hà Nội của Vietjet Air có giá 7,6 triệu đồng, Vietnam Airlines hơn 7,8 triệu đồng, Vietravel Airlines 7,2 triệu đồng và Bamboo Airways 7,8 triệu đồng. Chặng TP.Hồ Chí Minh-Hải Phòng có giá từ 7,8 triệu đồng (Vietjet Air) đến 8,4 triệu đồng (Vietnam Airlines). Giá vé của các hãng đều tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm ngoái và từ 200.000 đến 1,3 triệu đồng so với cuối tháng 11. Nhiều chặng như TP.Hồ Chí Minh - Thanh Hóa và TP.Hồ Chí Minh - Vinh đã hết vé hạng phổ thông cho chiều đi ngày 25 Tết và chiều về mùng 5 Tết.

Anh Nguyễn Văn Quân (ngụ đường Nơ Trang Long, TP.Vũng Tàu) cho biết, dù đã tìm kiếm vé từ rất sớm, nhưng giá vé hạng phổ thông chặng TP.Hồ Chí Minh-Vinh vào ngày 22 Tết vẫn 7,2 triệu đồng/vé khứ hồi. Giờ bay muộn hơn thì giá giảm 1 triệu đồng/người, nhưng vẫn gấp 3 so với ngày thường, khiến tổng chi phí vé máy bay cho gia đình 4 người lên đến hơn 30 triệu đồng, quá cao so với thu nhập. Do đó, anh quyết định sẽ không về quê vào dịp Tết.

Bổ sung chuyến bay

Bà Hà Thị Mai Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phú Hải (đại lý vé máy bay và tàu hỏa tại 110 Phạm Hồng Thái, TP.Vũng Tàu) cho biết, dịp Tết này, các chặng từ TP.Hồ Chí Minh đến các sân bay như Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng và Tuy Hòa thường xuyên hết vé do số lượng chuyến bay ít, trong khi nhu cầu của hành khách lại rất cao. Các chặng bay cao điểm trước và sau Tết từ TP.Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột và Pleiku cũng đã "cháy vé", phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu di chuyển trong dịp Tết.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong bối cảnh giá vé máy bay trước và sau Tết Nguyên đán 2025 tăng cao, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường và chỉ đạo các hãng hàng không phối hợp với các cảng hàng không để bổ sung chuyến bay trên các tuyến có lưu lượng hành khách lớn. Mục tiêu là không chỉ điều tiết giá vé, mà còn đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong cao điểm Tết. Để đối phó với áp lực tăng cao về số lượng hành khách, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tăng tải tối đa, đẩy mạnh bổ sung đội bay, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình vận hành.

Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường năng lực phục vụ tại sân bay, tránh ùn tắc và sự cố trong quá trình làm thủ tục. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đặt vé sớm để được hưởng mức giá ưu đãi và thực hiện mua vé qua website, ứng dụng di động, phòng vé, hoặc các đại lý chính thức của hãng.

Đơn vị này cũng khuyến cáo, để tránh mua phải vé giả hoặc vé bị nâng giá, hành khách nên yêu cầu xuất hóa đơn chính thức sau khi mua. Khách hàng cũng nên kiểm tra mã vé để đảm bảo tính hợp lệ trước ngày khởi hành.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN