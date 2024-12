Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu: Gấp rút thi công, nỗ lực vượt tiến độ

Sau hơn một tháng thi công, nhiều hạng mục của dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (TP.Vũng Tàu) đã vượt tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Không gian từ đường Thùy Vân ra hướng biển đã hoàn toàn thông thoáng.

Nhiều hạng mục vượt tiến độ

Từ đường Thùy Vân ra hướng biển hiện nay đã hoàn toàn thông thoáng. Hàng trăm công nhân và máy móc đang làm việc với cường độ cao tại các điểm thi công quan trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chỉ huy phó dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Công ty CP Xây dựng Coteccons) cho biết, hầm trạm dịch vụ công cộng là hạng mục khó khăn nhất, có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ toàn dự án do thi công sát biển. Mỗi khi đào sâu 2-3m, công nhân gặp phải nước ngầm, phải hạ mực nước trước khi tiếp tục thi công. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ thi công hiệu quả, công tác đào hầm đã thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng.

Hạng mục cải tạo vỉa hè và mở rộng đường Thùy Vân đang thi công vượt tiến độ, dự kiến mở rộng đường sẽ hoàn thành trước ngày 10/1/2025, sớm 3 tháng.

Ngoài hạng mục đào hầm, các công trình cầu đi bộ và mở rộng đường Thùy Vân cũng thi công vượt tiến độ. Dự kiến, việc mở rộng đường sẽ hoàn thành trước ngày 10/1/2025 (sớm 3 tháng) và cầu đi bộ vào tháng 3/2025 (sớm 1 tháng). Việc hoàn thành sớm các hạng mục này không chỉ giúp giảm tắc nghẽn giao thông mà còn góp phần cải tạo cảnh quan đô thị, tạo thuận lợi cho du khách và người dân địa phương.

Ban Quản lý dự án TP.Vũng Tàu (đại diện chủ đầu tư) cho biết, vào cao điểm, nhà thầu sẽ huy động gần 1.000 công nhân, làm 2 ca và chia thành 13 khu vực thi công. Dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2025 theo kế hoạch của UBND TP.Vũng Tàu.

Trong buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân vào ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành đúng kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân và du khách. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các hạng mục quan trọng như hầm đi bộ và các trạm dịch vụ công cộng, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các đơn vị cần trao đổi và phối hợp để tìm giải pháp giải quyết triệt để, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bảo đảm an toàn

Để bảo đảm an toàn, tất cả công nhân làm việc trong dự án đều được huấn luyện an toàn lao động, đặc biệt trong các công tác có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Ngọc Nam chia sẻ thêm, nguy hiểm nhất là các yếu tố liên quan đến an toàn điện và cẩu. Hệ thống điện được bảo vệ theo 4 cấp độ, giúp ngắt nguồn điện hoặc hạn chế nguy cơ tai nạn khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị cẩu luôn có bảng cảnh báo và công nhân điều phối tại chỗ để đảm bảo an toàn. Các khu vực thi công chung với xe cơ giới và các tuyến giao thông cũng có người điều phối, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các khu vực xe chở cát ra vào công trường luôn có lực lượng điều phối giao thông để tránh ùn tắc. Xe hút bụi cũng hoạt động liên tục dọc đường để giảm thiểu bụi do gió thổi, không để ảnh hưởng đến người dân và du khách.

Xe hút bụi hoạt động liên tục dọc đường để giảm thiểu bụi do gió thổi cát ra.

Về lối xuống biển, thay vì rào chắn như kế hoạch ban đầu, đơn vị thi công đã thay thế bằng phương án phân cách mềm. Hiện tại, dọc Bãi Sau có 7 lối xuống biển, bảo đảm không hạn chế người dân và du khách xuống tắm biển. Dọc biển, lan can được lắp đặt để phân biệt khu vực thi công và ngoài công trường, đồng thời lực lượng an ninh cũng theo dõi và nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định an toàn.

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và các dự án kết nối đóng vai trò rất quan trọng, có khối lượng lớn và yêu cầu cao, nhưng thời gian thi công rất ngắn (chỉ còn khoảng 4 tháng). Vì vậy, thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn và các cơ quan liên quan tập trung cao độ, triển khai giải pháp quản lý, thi công và giám sát tối ưu để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN