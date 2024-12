Doanh nghiệp dầu khí về đích sớm

Ở thời điểm này, nhiều DN ngành dầu khí đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024. Đáng chú ý, có những DN đã thiết lập được những kỷ lục mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Thiết lập kỷ lục trong sản xuất kinh doanh

Ngày 4/12 vừa qua, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng khai thác năm 2024, về đích sớm gần 1 tháng. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, PVEP hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất quan trọng này.

Lãnh đạo PVEP thông tin, việc triển khai thực hiện mục tiêu sản lượng khai thác năm 2024 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao 3,05 triệu tấn quy dầu là thách thức rất lớn đối với PVEP khi phải đối mặt với nhiều bất lợi, từ biến động cung - cầu và giá cả các sản phẩm năng lượng chịu nhiều ảnh hưởng. Cùng với đó là khó khăn do các mỏ chủ lực đang trong giai đoạn suy giảm mạnh, đầu tư vào các dự án mới còn vướng mắc, nhu cầu tiêu thụ khí thấp ảnh hưởng đến sản lượng khí bán... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trước đó, đầu tháng 12, PVEP cũng đã hoàn thành mốc sản lượng khí bán 1 tỷ m3; đặc biệt PVEP cũng đã về đích sớm kế hoạch tổng doanh thu năm nay trước 3 tháng. Trong 11 tháng năm 2024, tổng doanh thu của PVEP thực hiện 28.731 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 4.993 tỷ đồng.

Tại Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PV GAS TRADING), năm 2024 được đánh giá là rất thành công khi chính thức ghi tên vào thị trường LNG quốc tế. Đây cũng là năm đầu tiên trong 17 năm hình thành và phát triển, PV GAS TRADING đạt tổng sản lượng kinh doanh hơn 3,1 triệu tấn, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Nguyễn Phúc Tuệ, Giám đốc PV GAS TRADING cho biết, năm 2024, doanh thu của đơn vị dự kiến đạt mức kỷ lục 55 ngàn tỷ đồng, tăng 17 ngàn tỷ đồng so với năm 2023, tương ứng với mức tăng trưởng 45%. Đặc biệt, doanh thu từ thị trường nước ngoài cũng ghi nhận cột mốc mới, vượt qua 23 ngàn tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Thông tin từ Petrovietnam cho hay, 17 đơn vị thành viên tăng trưởng cao về doanh thu hợp nhất từ 1-76% và 11 đơn vị tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 3% đến 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tập đoàn cũng đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN giao trong cả năm 2024, về đích trước từ 3-5 tháng.

Luôn đứng đầu về nộp ngân sách

Theo đánh giá của Petrovietnam, từ đầu năm đến nay một số mặt hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam chuyển biến theo xu hướng tốt, nhờ đó đã thúc đẩy được kết quả doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Cùng với đó, giá dầu tăng, hỗ trợ thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò, khai thác của tập đoàn.

Tính đến đầu tháng 11/2024, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 820,4 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (về đích kế hoạch năm trước 3 tháng); nộp ngân sách 129,2 ngàn tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023 (về đích trước 4 tháng).

Một số DN đến thời điểm này đã hoàn thành, vượt xa chỉ tiêu về số thu ngân sách. Chẳng hạn như PVEP, trong 11 tháng nộp ngân sách Nhà nước 7.849 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch năm.

Mới đây, theo công bố của ngành Tài chính, trong số 10 DN nhà nước nộp ngân sách lớn nhất năm 2023, Petrovietnam dẫn đầu danh sách, với số nộp gần 95.000 tỷ đồng, vượt xa các DN khác trong bảng xếp hạng.

Báo cáo từ Cục Thuế tỉnh cũng cho biết, từ đầu năm đến nay số thu từ dầu thô tăng mạnh. Tính đến đầu tháng 11/2024, thu từ dầu thô đạt gần 27.825 tỷ đồng, đạt 110,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 97,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,4% so với cùng kỳ.

Bài, ảnh: HÀ AN