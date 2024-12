Đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán

Bảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các DN, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã sẵn sàng hàng hóa ở mức cao nhất.

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.

Dự trữ hàng hóa tăng 10%

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về nguồn cung cho thị trường Tết, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dự kiến đạt khoảng 1.503 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Lượng hàng hóa dự trữ bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, rau củ quả, thực phẩm chế biến và đông lạnh. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn như Co.op Mart, Lotte Mart và Mega Market đã chủ động chuẩn bị nguồn cung ứng đa dạng và đầy đủ, cam kết phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Nguồn cung gạo chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây và Bình Thuận. Các sản phẩm thịt, hải sản và rau củ quả sẽ được cung ứng từ cả nội tỉnh lẫn các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và Lâm Đồng, đảm bảo sự đa dạng và phong phú nguồn hàng.

Các địa phương như TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ... cũng đã lên kế hoạch tăng cường dự trữ hàng hóa, với mức tăng từ 5-30% so với nhu cầu bình thường. Đặc biệt, tỉnh đã dự liệu trước nhu cầu mua sắm tăng đột biến vào khoảng thời gian cao điểm từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp, từ đó có những biện pháp ứng phó kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định giá cả và kiểm soát chặt chẽ thị trường. Các DN, cơ sở kinh doanh được yêu cầu niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát thị trường, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đẩy giá hoặc phân phối hàng hóa kém chất lượng.

Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn hàng

Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Co.op Mart Vũng Tàu cho biết, lượng hàng dự trữ của siêu thị hiện nay tăng khoảng hơn 50% so với ngày thường. Trong dịp Tết sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như dầu, gạo, hạt nêm, nước tương, bánh, kẹo, mứt Tết... Co.op Mart cũng tăng cường tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa, tem nhãn mác sản phẩm, vệ sinh lên gấp đôi so với ngày thường.

Nhân viên siêu thị chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết.

Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Siêu thị GO! Bà Rịa (TP.Bà Rịa) cho hay, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 40% lượng hàng tiêu thụ mạnh và hàng kẹo mứt Tết, đồng thời cam kết với các nhà cung cấp về lượng hàng tươi sống sẽ tiêu thụ để các đơn vị chủ động tránh tình trạng khan hàng.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Sở Y tế và Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ để kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị, chợ và cơ sở kinh doanh. UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng được giao nhiệm vụ giám sát việc niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các khu vực mua sắm.

Kế hoạch của tỉnh còn khuyến khích các DN tăng cường tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sở Công thương cho biết đã làm việc với các DN phân phối, các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các đơn vị bán lẻ trên địa bàn cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá xuyên suốt từ nay đến Tết Nguyên đán 2025.

Bài, ảnh: NGUYỄN NAM