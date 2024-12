Chú trọng quản lý trật tự đô thị

Ngày 30/12, Sở Xây dựng tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025.

Năm 2024, ngành Xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực: quản lý quy hoạch kiến trúc; quản lý xây dựng; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật...

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quy định về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành.

Năm 2025, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% (tăng 0,66% so với năm 2024 và vượt 6,5% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra); tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100% (tăng 0,2% so với năm 2024 và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra).

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cho các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành xây dựng đã đạt được trong năm. Đồng thời yêu cầu, Sở Xây dựng tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ quan trọng gồm: Hướng dẫn, phổ biến quy định của pháp luật chuyên ngành; triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2024-2025; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hiệu quả về định hướng, quản lý tốt thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; tăng cường quản lý trật tự đô thị; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện.

QUANG VŨ