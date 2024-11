Triển khai Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ tại Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên rà soát, báo cáo UBND tỉnh về các nội dung thông tin quy hoạch tỉnh chưa phù hợp với quy hoạch vùng, qua đó, báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Quy hoạch tỉnh; rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (trong trường hợp cần thiết) bảo đảm cụ thể hóa, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; cập nhật chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030 và bổ sung tổng diện tích định hướng sử dụng đất an ninh đến năm 2050 vào quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với Quy hoạch đất an ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

HÀN GIANG