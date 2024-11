CPI bình quân 10 tháng tăng 3,78%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng năm 2024.

Người dân mua sắm tại siêu thị Lotte Vũng Tàu.

Theo Tổng cục Thống kê, giá lương thực, thực phẩm, giá xăng, dầu, giá thuê nhà tăng là những nguyên nhân chính làm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2024 của cả nước tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 10 tháng năm 2024, CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng giá chủ yếu đến từ nhóm giao thông với mức tăng 0,66%, trong đó giá dầu diesel tăng 2,27% và xăng tăng 0,98%. Đặc biệt, giá vé máy bay có mức tăng đột biến 32,75% do nhu cầu đi lại tăng cao.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng ghi nhận mức tăng 0,55%, với lương thực tăng 0,77% và thực phẩm tăng 0,66%. Nguyên nhân chính được cho là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là tình hình mưa bão trong thời gian qua.

Các chuyên gia dự báo, với tình hình địa chính trị phức tạp trên thế giới cùng với biến động giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, việc kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2024 sẽ cần được theo dõi chặt chẽ và có những biện pháp điều hành linh hoạt, phù hợp.

Tin, ảnh: NGUYỄN NAM