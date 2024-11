Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Theo Cục Thống kê, sau 10 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trừ dầu thô và khí đốt trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 18,71% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng khi tháng 10/2024 tăng 32,26%; lũy kế năm 2024 tăng 11,8% so với cùng kỳ. Một số ngành trọng điểm tăng cao so với năm trước như: sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 12,9%; dệt tăng 23,06%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 46,87%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng gấp 2,3 lần; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 80,78%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 52,58%...

Cùng với đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước cũng tăng 12,51%; cung cấp nước sinh hoạt, quản lý rác thải, nước thải khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,52%.

QUANG VINH