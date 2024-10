Thị trường bất động sản Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều tín hiệu tích cực

Đó là nhận định của các chuyên gia về thị trường bất động sản (BĐS) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại hội thảo “Toàn cảnh thị trường BĐS Vũng Tàu 2024: Sóng đầu tư-Đón sóng hạ tầng” diễn ra ngày 19/10 tại TP.Vũng Tàu.

Khách hàng tìm hiểu dự án BĐS nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu.

Tín hiệu tích cực từ các bộ luật mới

Tại hội thảo, dựa trên dữ liệu lớn, các chuyên gia đã phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu và phân tích các cơ hội để “Sóng đầu tư-đón sóng hạ tầng”.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc sàn giao dịch Batdongsan.com.vn đánh giá, thị trường BĐS Việt Nam trong quý III/2024 đã bước qua giai đoạn nhiều biến động và đang dần phục hồi. Một điểm đáng chú ý là những thay đổi về pháp lý trong thời gian gần đây tạo ra tác động tích cực cho thị trường BĐS. 3 bộ luật mới, gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực từ tháng 8/2024 đã mang lại sự minh bạch hơn cho các giao dịch BĐS, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các chủ đầu tư và môi giới. Khảo sát cũng cho thấy từ 55-59% người mua, chủ đầu tư và môi giới BĐS đã đón nhận tích cực các chính sách này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá BĐS ở Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn ở mức cao do nhiều yếu tố. Cụ thể, chi phí giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, chi phí phát sinh trong quá trình phát triển dự án tạo ra áp lực tăng giá.

Dù vậy, ông Nguyễn Quốc Anh vẫn kỳ vọng: “Trong tương lai, nguồn cung dự án BĐS sẽ cải thiện, kinh tế tăng trưởng, quá trình giãn dân được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng được cải thiện và lượng tiện ích, việc làm ngoại thành tăng lên sẽ gia tăng cơ hội sở hữu nhà cho người dân”.

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, chỉ cách TP.Hồ Chí Minh 96km, Bà Rịa-Vũng Tàu luôn là một trong những lựa chọn du lịch hàng đầu tại khu vực. Do đó, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng tại đây, đặc biệt là TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc luôn được quan tâm.

Theo thống kê, trong quý III/ 2024, giá căn hộ condotel tại một số dự án ở TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2024, dao động quanh mốc 60 triệu đồng/m2. Các dự án nghỉ dưỡng tăng trưởng cao nhất về mức độ quan tâm bao gồm The Maris Vũng Tàu (tăng 40%), The Hamptons Hồ Tràm (tăng 27%) và Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%)….

Ông Đinh Minh Tuấn nhận định, mức độ quan tâm đến BĐS nghỉ dưỡng Bà Rịa-Vũng Tàu có hồi phục nhưng trong tương lai thị trường du lịch, nghỉ dưỡng địa phương này còn nhiều thách thức để đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng. Các yếu tố nhà đầu tư coi trọng nhất khi lựa chọn BĐS nghỉ dưỡng là khả năng sinh lời từ cho thuê, tính minh bạch pháp lý, tiện ích đi kèm và chất liệu xây dựng thiết kế. Bên cạnh đó, các yếu tố cần đẩy mạnh để thúc đẩy thị trường BĐS Bà Rịa-Vũng Tàu là quảng bá, phát triển du lịch, tăng cường chính sách hỗ trợ và cải thiện hạ tầng.

Theo khảo sát từ môi giới và các nhà kinh doanh BĐS, mức giá BĐS tại Bà Rịa-Vũng Tàu hợp lý và có tiềm năng tăng trưởng. Các chuyên gia BĐS cũng đánh giá Bà Rịa-Vũng Tàu sở hữu cơ sở hạ tầng tốt, vị trí thuận lợi gần TP.Hồ Chí Minh, có tiềm năng, lợi thế về du lịch, có tốc độ tăng giá tốt và bền vững… Đó là những lý do khiến các chuyên gia đi đến nhận định thời gian tới Bà Rịa-Vũng Tàu có cơ hội lọt top tăng giá BĐS.

Cơ hội vào top tăng giá BĐS

Theo đánh giá của các chuyên gia, do có sự phân hóa rõ ràng về vùng kinh tế và thị trường BĐS, Bà Rịa-Vũng Tàu được chia làm 3 khu vực chính. Đó là khu vực tập trung công nghiệp (Phú Mỹ, Bà Rịa, Châu Đức) với các loại hình BĐS nổi bật là KCN, nhà riêng, đất nền... Khu trung tâm dân cư và thương mại (Vũng Tàu, Bà Rịa) với các loại hình BĐS chính, gồm: nhà riêng, chung cư, đất nền… Khu nghỉ dưỡng ven biển (Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc) nơi tập trung nhiều sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng (condotel, resort…).

Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để lọt top tăng giá bất động sản. Trong ảnh: Các dự án BĐS làm thay đổi diện mạo của khu Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc).

Với nhiều lợi thế về vị trí, kinh tế, quý III /2024, Bà Rịa-Vũng Tàu chứng kiến một số địa phương nằm trong top tăng trưởng về giá BĐS so với quý liền trước. Trong đó, chung cư và condotel có sự hồi phục tích cực cả về mức độ quan tâm lẫn giá rao bán. Cụ thể, mức độ quan tâm loại hình chung cư vào tháng 10/2024 so với tháng 1/2024 đã tăng 13%. Tỷ lệ này ở loại hình condotel trong cùng giai đoạn lên tới 64%. Giá hai loại hình trên cũng đang dần hồi phục và được kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai với những dự án có nhiều tiện ích.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc TDG Group cũng nhận định, 3 luật về BĐS nói trên, giúp DN tìm thấy nhiều cơ hội mới, tháo gỡ được nhiều nút thắt trong trong hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS. Về cơ sở hạ tầng, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có nhiều lợi thế khi cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hoàn thành; kết nối du khách quốc tế qua sân bay Long Thành đi vào vận hành trong tương lai. Bà Rịa-Vũng Tàu còn được quy hoạch để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Ba ưu điểm trên là một trong số nhiều thuận lợi thúc đẩy BĐS Bà Rịa-Vũng Tàu phục hồi.

Bài, ảnh: QUANG VŨ