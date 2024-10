Tăng đàn heo, gà phục vụ thị trường Tết

Cuối năm, sức tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi trong tỉnh đang tích cực tái đàn, chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán.

Ông Mai Xuân Du khử khuẩn chuồng trại.

Chuẩn bị cho thị trường Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Mai Xuân Du, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đang nuôi đàn heo 560 con. Ông Du cho biết, với giá heo 64-65 ngàn đồng/kg ở thời điểm này, trung bình mỗi con heo sau khi xuất bán, người nuôi sẽ có lãi từ 1,5-1,7 triệu đồng. Đây cũng là mức giá cao sau hơn 1 năm qua, giá heo liên tục xuống thấp.

Theo ông Du, chăn nuôi heo vụ Tết người nuôi không quá lo về giá mà cần chú trọng việc phòng chống dịch bệnh. Vì nuôi heo vào cuối năm thời tiết lạnh, nguy cơ về dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Vì vậy, trước khi tái đàn, ông tiến hành phun xịt khử trùng, vệ sinh toàn bộ chuồng trại cũng như các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa điều kiện phát sinh dịch bệnh. Trong quá trình nuôi, việc khử khuẩn được thực hiện 3 lần/tuần, tiêm vắc xin và bổ sung vitamin cho heo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tỏa, xã Bình Ba, huyện Châu Đức cũng đang chăm sóc cho 50 heo thịt và 9 heo nái chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. “Người chăn nuôi luôn kỳ vọng vào vụ cuối năm vì giá cao, sức tiêu thụ mạnh. Vì vậy tôi dồn sức chăm sóc, bảo đảm heo phát triển tốt, không để nhiễm bệnh. Do đó, cứ 2-3 ngày tôi khử khuẩn 1 lần; thực hiện tiêm phòng 5 loại vắc xin cho heo”, ông Tỏa nói.

Ngoài heo, gà cũng là thực phẩm được tiêu thụ nhiều vào dịp Tết nên các hộ chăn nuôi gà cũng đã thả giống, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Được cung cấp con giống chất lượng lại bao tiêu đầu ra với giá cả ổn định nên ông Trần Thanh Bình, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc mạnh dạn tăng gấp đôi số lượng để bán dịp Tết. Hiện ông Bình đang nuôi 2.500 con gà Tàu Vàng - giống gà bản địa, nuôi phổ biến ở các tỉnh miền Nam. Theo ông Bình, với giá bán ổn định thường ngày từ 85-95 ngàn đồng/kg; dịp Tết khoảng 100 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi lứa gà 1.000 con ông lãi khoảng 30 triệu đồng. Như vậy, nếu thuận lợi, ước vụ Tết này ông sẽ thu gần 80 triệu đồng.

Để đàn gà phát triển tốt, công tác phòng dịch được ông Bình chú trọng thực hiện, trong đó ngoài thường xuyên vệ sinh chuồng trại, ông Bình cũng tiêm đủ 6 lần vắc xin phòng bệnh theo chu kỳ cho đàn gà.

Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm ở các địa phương trong tỉnh đang được kiểm soát tốt. Do vậy, tổng đàn heo của tỉnh hiện đang có gần 409 ngàn con và 6,87 triệu con gia cầm, tăng 4% so cùng kỳ, đảm bảo 40% nhu cầu của địa phương và 60% xuất đi các tỉnh. Giá bán và nhu cầu tiêu thụ thịt heo, gà những tháng trở lại đây tăng cao so với trước. Vì vậy, đây là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện khiến dịch bệnh bùng phát mạnh, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi ngoài việc tiêm vắc xin định kỳ phải tiêm phòng bổ sung khi tái đàn; tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại… Ngoài ra, ngành cũng khuyến khích người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, theo chuỗi liên kết... để bảo đảm đầu ra bền vững.

Bài, ảnh: VÂN ANH - PHONG HIẾU