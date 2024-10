Nỗ lực hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách hải quan

Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh đang hồi phục tích cực, mang lại kết quả khả quan cho công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay.

DN làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Vượt chỉ tiêu được giao

Báo cáo từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết, hoạt động của các DN FDI đang dần ổn định trở lại, tuy chưa bằng giai đoạn 2021-2022 nhưng cũng giúp tình hình thu ngân sách tại đơn vị ngày càng khả quan. Từ nay đến cuối năm với đà này thu ngân sách tại đơn vị sẽ đạt chỉ tiêu được giao 6.500 tỷ đồng. Đơn vị đang nỗ lực hoàn thành vượt dự toán 10%.

Nhiều Chi cục trực thuộc cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, góp phần giúp thu ngân sách tăng cao. Thống kê cho thấy, tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách hải quan đạt 14.737 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách khả quan nhờ tình hình kinh tế trong nước khởi sắc. Riêng trên địa bàn tỉnh, các DN có hoạt động xuất nhập khẩu đang dần lấy lại đà tăng trưởng, có nhiều đơn hàng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu chung 9 tháng năm 2024 đạt hơn 18,66 tỷ USD, tăng 11,24%.

Nhà máy của Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, TP. Vũng Tàu vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động đã tạo thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chính thức đi vào vận hành từ đầu năm 2024 nên số thuế phải thu của mặt hàng nhập khẩu hóa chất tại đơn vị tăng, trong đó đối với 2 nguyên liệu chính nhập khẩu là naphtha và propane đạt 1.681 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn nhập khẩu các nguyên liệu phụ như hóa chất, dung môi, các vật tư, phụ tùng thay thế. Đây cũng là DN chiếm tỷ trọng hơn 11% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh.

Bên cạnh đó, các mặt hàng như máy móc thiết bị điện tăng 174%, khí các loại tăng 86%, các sản phẩm bằng sắt 101%, trái cây xuất khẩu tăng gần 77%, sắt thép 35%...

Với kết quả này, dự kiến đến ngày 31/12/2024 thu ngân sách hải quan sẽ đạt 19.500 tỷ đồng, vượt 1.500 tỷ đồng chỉ tiêu được giao.

Khả quan nhưng không chủ quan

Mặc dù số thu từ đầu năm đến nay tương đối khả quan, song triển vọng các tháng tới vẫn tiềm ẩn khó khăn. Theo tính toán của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, từ nay đến cuối năm, nhiều mặt hàng nhập khẩu dự kiến có số thu tăng so với năm 2023.

Nổi bật là sản phẩm dinh dưỡng dự kiến sẽ thu được 740 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023; mặt hàng sắt và thép dự kiến thu 415 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; nông sản dự kiến thu 244 tỷ đồng, tăng trưởng 33%. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng có số thu dự kiến sẽ giảm so với năm trước. Điển hình như than đá dự kiến giảm 21%, xăng dầu dự kiến giảm 48%, máy móc thiết bị giảm 26%.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo từ nay đến cuối năm toàn ngành cần nỗ lực, phấn đấu để thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán cả năm. Trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ nợ thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ công tác xét miễn thuế, thực hiện miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế cho DN, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, không để phát sinh thất thu thuế. Ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh

Ông Thái Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết thêm, hiện tình hình nhập khẩu nhiều mặt hàng như nông sản, sắt thép vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Qua thông tin nắm bắt của các DN, hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới chưa có nhiều đột biến.

Trước những yếu tố khó khăn tiềm ẩn cho công tác thu ngân sách, Cục Hải quan tỉnh xác định việc tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ DN hồi phục là giải pháp quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm nay. Theo đó, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp xúc DN; kịp thời xử lý vướng mắc, nâng cao uy tín, phát triển môi trường hoạt động xuất nhập khẩu minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng DN nhằm thu hút đầu tư, phát triển và bảo vệ nguồn thu cho đơn vị.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN