Hành động để đạt mục tiêu Net Zero

Bà Rịa-Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt được cam kết trở thành địa phương đầu tiên của cả nước đưa phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Suối Rao Ecolodge được công nhận là điểm đến trung hòa carbon đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong ảnh: Khách du lịch tận hưởng không gian xanh mát tại Suối Rao Ecolodge.

Mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

Từ thứ hạng 19 vào năm 2022, đến năm 2023, chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) của Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng lên vị trí thứ 8. Điều này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Để đạt được thứ hạng trên, Bà Rịa-Vũng Tàu đã mạnh dạn thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Tỉnh cũng từ chối các dự án có vốn đầu tư hàng tỷ USD nhưng không bảo đảm yếu tố bền vững, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

“Tất cả dự án đầu tư trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá và lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về môi trường để xem xét việc quyết định cấp đầu tư. Song song đó, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chú trọng nâng cao năng lực bảo vệ môi trường đối với các dự án đang và đã đầu tư trên địa bàn”, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc cải thiện chỉ số PGI năm 2024 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và cải thiện kết quả xếp hạng chỉ số PGI. Từ đó, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Tỉnh cũng đang khẩn trương thực hiện lộ trình xanh hóa các ngành kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2050 phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về Biến đổi khí hậu COP26. Đây cũng là mục tiêu được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện thực hóa mục tiêu

Thời gian qua, nhiều cơ quan, DN đã bắt tay vào thực hiện mục tiêu đến năm 2050 đưa phát thải ròng bằng “0”. Đáng chú ý, ngày 10/9 vừa qua, Viện nghiên cứu Ứng dụng và đổi mới sáng tạo DN (3AI) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trao chứng nhận Điểm đến trung hòa carbon (Net Zero) cho khu du lịch Suối Rao Ecolodge.

Theo công bố của 3AI sau khi nghiên cứu, đo đạc, tính toán lượng CO 2 phát thải, theo dõi diễn biến động lượng carbon theo thời gian, tổng lượng CO 2 lưu trữ trong cây và đất tại Suối Rao Ecolodge trong 6 năm qua là 1.558,86 tấn (tương đương 260 tấn CO 2 /năm), trong khi lượng phát thải CO 2 đo được là 19 tấn/năm. Các hoạt động tại Suối Rao Ecolodge tiêu thụ hết khoảng 7% carbon lưu trữ mỗi năm.

Không chỉ Suối Rao Ecolodge, việc thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, giảm lượng khí thải carbon... là xu hướng mà các DN đang nỗ lực thực hiện. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều DN tiên phong triển khai giảm phát thải carbon ra môi trường như dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn; KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3; Heineken Việt Nam…

Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xác định Côn Đảo là đơn vị cấp huyện trở thành điểm đến Net Zero đầu tiên của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã triển khai đề án “Kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế-xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án là “đòn bẩy” quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xanh Côn Đảo; cân bằng giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy tối đa các giá trị tự nhiên, tạo động lực xanh thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ngoài các giải pháp trên, trong thời gian tới tỉnh xây dựng lộ trình xanh hóa các ngành kinh tế; phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lối sống xanh; xây dựng, phát triển hệ thống cảng xanh, thông minh, hiện đại, đóng góp chung vào nỗ lực giảm phát thải của cả nước, hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Bài, ảnh: QUANG VŨ