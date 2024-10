Doanh thu du lịch Xuyên Mộc tăng 27%

Sáng 7/10, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29, sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Trong 9 tháng qua, huyện Xuyên Mộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp hoàn thành 100% diện tích gieo trồng cây lương thực so với nghị quyết. Ngành du lịch đón hơn 2,1 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.658,8 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2023. Tổng thu ngân sách của huyện ước đạt 1.878,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/9, huyện giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh đạt 38,1% kế hoạch năm; vốn huyện đạt 72,9%.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện đã kết nạp 136 đảng viên, đạt 104,6% chỉ tiêu năm 2024. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của huyện trong việc hoàn thành 38/43 chỉ tiêu đề ra. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Xuyên Mộc tập trung khắc phục những hạn chế ở lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm thu ngân sách, bảo đảm vật tư y tế và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

TRẦN TIẾN