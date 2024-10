Công ty CP Vina Logistics đạt 2 triệu giờ làm việc an toàn

Ngày 17/10, Công ty CP Vina Logistics (VNL) tổ chức lễ kỷ niệm ghi nhận cột mốc 2 triệu giờ làm việc an toàn.

Thuyền viên VNL đảm bảo tuân thủ an toàn lao động trong bảo dưỡng máy.

Việc đạt cột mốc 2 triệu giờ an toàn là sự ghi nhận những đóng góp của toàn thể người lao động VNL cũng như minh chứng cho quyết tâm của VNL trong việc đưa yếu tố An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) trở thành ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động.

Ông Võ Thanh Phương, Phó Tổng Giám đốc VNL cho biết, với 803 người lao động, việc đạt cột mốc 2 triệu giờ an toàn không chỉ là một con số, mà là minh chứng cho những nỗ lực của VNL và các đối tác và nhà thầu. Là đơn vị khai thác cảng, dịch vụ hàng hải, xếp dỡ, cung ứng nhân lực và Logistics trọn gói với hoạt động trải dài trong và ngoài nước, VNL luôn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn thường trực. Trong quá trình hoạt động, VNL luôn xem việc đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động là yếu tố cốt lõi giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty.

Ông Võ Thanh Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn VNL phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, VNL cam kết sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao và đổi mới quy trình an toàn bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến; đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hệ thống quy trình quản lý an toàn và đánh giá rủi ro hàng năm, nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn cho toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty cũng như công ty thành viên. Các chương trình như gamba, line work, cùng các buổi thảo luận an toàn đầu ca được lồng ghép thường xuyên, nhằm tạo điều kiện cho nhân viên tích cực tham gia và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm việc.

Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên VNL chụp hình lưu niệm tại lễ chào mừng đạt cột mốc 2 triệu giờ làm việc an toàn.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN