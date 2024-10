An toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Các cơ quan quản lý, DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất đều xác định, yếu tố an toàn trong sản xuất, kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu.

Quang cảnh buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Sẵn sàng ứng phó sự cố

Để sẵn sàng ứng phó sự cố trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với DN tổ chức diễn tập. Mới đây, tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (TP.Vũng Tàu) đã diễn tập với kịch bản rò rỉ hóa chất khá nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu phải cứu nạn, cứu hộ, di tản cộng đồng.

Theo kịch bản, tại nhà máy tiện ích trung tâm của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, trong quá trình nạp hóa chất từ xe vận chuyển vào bồn chứa, do áp suất cao và xảy ra sai sót trong đấu nối đường ống dẫn tới ron đệm của đường ống bị rơi. Hóa chất bị rò rỉ, phát tán ra môi trường và lan truyền theo chiều gió. Đồng thời, trong lúc này, thiết bị đo mức từ bồn bị vỡ dẫn tới hóa chất liên tục thoát ra ngoài.

Lực lượng tại chỗ của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã triển khai công tác ứng phó cấp cơ sở, tập trung xử lý sự cố, cấp cứu, cứu nạn và di tản công nhân. Tuy nhiên, sự cố diễn tiến phức tạp, vượt quá tầm kiểm soát, DN thông báo tình hình sự cố đến thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh xin chi viện.

Ngay lập tức, cơ chế ứng phó sự cố hóa chất theo kế hoạch đã được xây dựng từ trước được “kích hoạt”, trong đó, Ban Chỉ huy của tỉnh làm công tác điều hành. Các lực lượng được huy động, bao gồm: Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở TN-MT, Bộ CHQS tỉnh và sự hỗ trợ từ Cục Hóa chất (Bộ Công thương), bộ đội hóa học Quân khu 7 với hơn 150 người và 20 phương tiện được huy động. Lãnh đạo Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn liên lạc với UBND xã Long Sơn để thông báo về tình huống khẩn cấp và đề nghị kích hoạt kế hoạch sơ tán cộng đồng.

Sau 45 phút diễn tập thực binh, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng ứng phó của DN và lực lượng chi viện, cùng phương tiện chuyên dụng hiện đại, sự cố hóa chất đã được khống chế hoàn toàn, môi trường được xử lý, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt trở lại bình thường.

Ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết, trong sản xuất, an toàn luôn là yếu tố hàng đầu. Do đó, buổi diễn tập giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, kỹ thuật và chiến thuật ứng phó cũng như khả năng chỉ huy và hợp tác giữa DN và lực lượng liên quan khi có sự cố tràn đổ hóa chất. Điều này không chỉ bảo đảm hoạt động an toàn cho tổ hợp hóa dầu Long Sơn mà còn cho tất cả các bên liên quan.

Quản lý chặt để hạn chế rủi ro

Tham dự cuộc diễn tập tại Long Sơn, ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công thương đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của tỉnh cũng như Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Điều này cho thấy tỉnh và các DN địa phương đã quan tâm đặc biệt đến hoạt động bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Ông Ngọc cho biết, trong những năm qua, Bà Rịa-Vũng Tàu có sự phát triển mạnh về công nghiệp năng lượng, hóa chất, luyện kim. “Với việc định hướng của tỉnh là phát triển công nghiệp theo chiều sâu, bảo đảm tính bền vững, thân thiện với môi trường, công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động, phòng ngừa sự cố hóa chất cần tiếp tục được quan tâm đặc biệt”, Cục trưởng Cục Hóa chất nhấn mạnh.

Theo Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh có gần 70 dự án trong lĩnh vực hóa chất. Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn ngày càng được cơ quan quản lý Nhà nước và DN quan tâm triển khai.

Các cơ sở hoạt động hóa chất quy mô lớn cơ bản chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất. Việc xây dựng nhà xưởng, kho chứa cơ bản đáp ứng quy định, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, chống rò rỉ, phát tán hóa chất.

Trong năm 2024, các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với nhiều DN như: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Công ty CP Nippon Sanso, Công ty TNHH Hóa chất AGC… tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất cấp độ cơ sở nhằm bảo đảm năng lực “tác chiến” khi các sự cố ở mọi cấp độ xảy ra.

Các trang bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với đặc tính nguy hiểm của hóa chất, nhất là với các loại dễ cháy nổ, độc hại. Nhà xưởng cũng được các DN xây dựng thông thoáng, trang bị hệ thống xử lý hơi khí độc.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh chưa có các giấy phép đúng quy định; DN không tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ; việc tồn trữ các loại hóa chất tại kho…

Do đó, các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật về hóa chất. Đồng thời, kết hợp thanh tra, kiểm tra, tại các DN có hoạt động liên quan đến hóa chất nguy hiểm, bảo đảm quá trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về an toàn, PCCC, môi trường.

Bài, ảnh: QUANG VINH