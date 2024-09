Vì sao chậm triển khai nhà ở xã hội?

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NOXH), giai đoạn 2023-2025 toàn tỉnh có 17 dự án xây dựng, bố trí 12.798 căn cho người dân đủ điều kiện. Tuy nhiên, hầu hết các dự án NOXH hiện nay đều chậm triển khai so với kế hoạch.

NOXH trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 quy mô 1,1ha, bố trí 210 căn dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Chậm tiến độ

Tháng 11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu UBND tỉnh đề ra là đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 17 dự án NOXH quy mô 54,3ha được triển khai, bố trí 12.798 căn, đạt 206% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg và đạt 176% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND. Trong đó, có 12 dự án NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, bố trí 9.451 căn; 3 dự án cho công nhân KCN, bố trí 3.034 căn; có 2 dự án NOXH trong quỹ đất 20%, bố trí 313 căn.

Riêng trong năm 2024, mục tiêu của tỉnh là hoàn thành 2 dự án NOXH cho người thu nhập thấp, quy mô 1,9ha, bố trí khoảng 313 căn; phấn đấu hoàn thành thủ tục để khởi công 4 dự án, quy mô 15,6ha, bố trí 6.903 căn. Đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho 9 dự án NOXH cho người thu nhập thấp, quy mô 34,2ha, bố trí 5.685; tiếp tục thi công 1 dự án NOXH huyện Côn Đảo quy mô 0,6ha, bố trí 132 căn; triển khai các thủ tục chuyển đổi dự án NOXH thuộc khu tái định cư số 1 Long Điền thành dự án nhà ở tái định cư.

Tuy nhiên tính đến nay, đối với nhóm 2 dự án NOXH cho người thu nhập thấp theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2024 vẫn chưa triển khai. Cụ thể, dự án NOXH phường 10, TP.Vũng Tàu, quy mô 4,7ha dự kiến bố trí 2.295 căn hộ chung cư đến nay vẫn đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư. Dự án khu NOXH phường 12, TP.Vũng Tàu, quy mô 5,8ha, bố trí 1.951 căn hộ chung cư, 26 suất tái định cư tại chỗ đang trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Như vậy, đến đầu tháng 9/2024, cả 2 dự án trên đều chậm tiến độ thực hiện khoảng 230-260 ngày. Theo ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên nhân do dự án NOXH phường 10 có sự chồng lấn với dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10ha, cần phải có phương án tách khu đất dự án ra khỏi danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10ha; một phần diện tích đất có liên quan đến đất rừng chưa có trong danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua. Còn dự án NOXH phường 12 nằm tại vị trí thuộc cửa ngõ của TP.Vũng Tàu, nên việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cần phải cẩn trọng lấy ý kiến tác động từ cơ quan, đơn vị liên quan trước khi phê duyệt triển khai các bước tiếp theo dự án.

Đối với 15 dự án còn lại có 5 dự án bảo đảm đúng tiến độ, 8 dự án chậm tiến độ, 1 dự án của Công ty TNHH Thép Tungho Việt Nam đề nghị không tiếp tục thực hiện dự án. Còn dự án NOXH thuộc khu tái định cư số 1 Long Điền được UBND tỉnh chấp thuận chuyển đổi mục tiêu dự án từ NOXH sang mục tiêu nhà ở tái định cư.

Rà soát, gỡ khó cho các dự án

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận, với kết quả nêu trên, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển NOXH chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư còn chậm. Các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư do các địa phương đăng ký đa số chưa kịp phê duyệt quy hoạch 1/500 hoặc cần phải điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho phù hợp quy định. “Ngoài ra, còn có sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án NOXH nên việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra”, ông Trung cho hay.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án NOXH hôm đầu tháng 9, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND cho biết, để đẩy nhanh tiến độ dự án NOXH, Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương có liên quan cần tập trung rà soát từng dự án; thống nhất phương án thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như các thủ tục tiếp theo để kêu gọi đầu tư; đảm bảo theo tiến độ đã cam kết. Trong đó, tập trung 2 dự án tại TP.Vũng Tàu và các dự án trên địa bàn TX.Phú Mỹ. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình lựa chọn, triển khai các dự án NOXH hiện nay.

Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở kêu gọi đầu tư dự án NOXH, hoàn thành vào hết quý 4/2024; cùng Ngân hàng Nhà nước triển khai có hiệu quả gói hỗ trợ 120 ngàn tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ đến các chủ đầu tư...

Bài, ảnh: QUANG VŨ