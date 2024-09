Tháo nút thắt trong cấp sổ đỏ

Với việc áp dụng linh hoạt các giải pháp, đến nay, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của Bà Rịa-Vũng Tàu đạt hơn 98%. Tuy nhiên, việc cấp "sổ đỏ" vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Đức rà soát hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, thời gian qua, Sở TN-MT đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành việc chứng nhận lần đầu cho các thửa đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2021, sở đã triển khai ứng dụng giám sát quyền sử dụng đất trên thiết bị di động (App-iLand.BRVT) giúp người dân, DN tìm kiếm thửa đất, thông tin: số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; tên người sử dụng đất… Sau khi công bố, đến nay, đã có hơn 600 ngàn lượt cá nhân, tổ chức tham gia khai thác.

Ngoài ra, năm 2023, Sở TN-MT cũng đã hoàn thành nâng cấp phần mềm ViLIS phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành khắc phục, bổ sung khoảng trống cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở TN-MT cũng đã hoàn thành kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; hoàn thành kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh với phần mềm quy hoạch xây dựng của Sở Xây dựng; hoàn thành kết nối, chia sẻ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về TN-MT TP.Vũng Tàu”...

Tuy nhiên, lũy kế đến hết ngày 30/6/2024, vẫn còn 456,63ha chưa được cấp cho tổ chức do chưa đủ điều kiện. Theo ông Phan Văn Mạnh, các trường hợp không đủ điều kiện cấp là đất do các tổ chức, đơn vị sự nghiệp đang sử dụng chưa có quyết định giao đất và sắp xếp tài sản công; đất quốc phòng, an ninh đang rà soát lại diện tích sử dụng đất, đất chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Còn đối với hộ gia đình, cá nhân có 41,59ha đủ điều kiện nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ do chủ sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Còn lại 645,47ha trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ vì nhiều lý do như: người đang sử dụng đất chưa kê khai đúng, chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định; đất do lấn chiếm chồng lấn ranh với đất công, đất rừng phòng hộ và đất tổ chức đang quản lý, sử dụng…

Trên địa bàn tỉnh có 198.255,97ha đất tự nhiên, trong đó có 174.364,93ha đất thuộc diện cấp GCNQSDĐ. Diện tích cần cấp cho tổ chức là 69.608,81ha; diện tích cần cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 104.756,12ha. Theo báo cáo của Sở TN-MT, tính đến ngày 30/6/2024, tổng diện tích đã cấp GCNQSDĐ là 171.761,51ha, đạt tỷ lệ 98,86% trên tổng diện tích đất cần cấp GCNQSDĐ. Trong đó, diện tích đã cấp GCNQSDĐ cho tổ chức là 68.861,55ha, đạt tỷ lệ 99,39% trên diện tích đất cần cấp; diện tích đã cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân là 102.899,96 ha, đạt tỷ lệ 98,50% trên diện tích đất cần cấp.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết, công tác triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh về cơ bản thực hiện đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn ở địa phương. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật một số lĩnh vực còn chung chung, dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng.

Cụ thể, Luật Đất đai và một số văn bản pháp luật có liên quan còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ chưa được kê khai đầy đủ, không phù hợp về thông tin thửa đất đề nghị cấp lần đầu. Thông tin đăng ký hồ sơ địa chính các thời kỳ không phù hợp với thông tin người sử dụng đất tương ứng do sai sót họ tên, do người nhà kê khai thay. Tình trạng chồng lấn ranh giới vẫn còn xảy ra do các lần đo đạc có số liệu khác nhau, từ khâu đo đạc đến khâu thẩm tra thụ lý hồ sơ vẫn chưa làm hết trách nhiệm, chưa tìm hiểu giấy tờ pháp lý các thửa liền kề...

Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan như trên thì còn có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm cấp GCNQSDĐ. Hiện nay, phần lớn hồ sơ cấp giấy lần đầu có tính chất phức tạp, giấy tờ mua bán bằng giấy tay qua nhiều chủ không rõ ràng, không có kê khai hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, chồng lấn ranh đất lâm nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý.

“Bên cạnh đó, đa số các phường, xã xác nhận lần đầu chưa đầy đủ thông tin về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất theo quy định hoặc nguồn gốc đất không phù hợp với các chứng cứ nộp kèm theo hồ sơ, không có chứng cứ chứng minh về quá trình sử dụng đất nên phải chuyển lại địa phương xác nhận bổ sung... làm kéo dài thời gian cấp GCNQSDĐ”, ông Tuấn phân tích.

Bài, ảnh: QUANG VŨ