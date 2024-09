Siết quản lý xe điện du lịch 4 bánh - Kỳ 2: Cần chuyển đổi và quản lý chặt chẽ

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Sở GT-VT đề xuất và kiến nghị tỉnh tiếp tục cho phép các đơn vị có nhu cầu tham gia hoạt động thí điểm cùng với công tác tăng cường quản lý chặt chẽ.

Một số công ty đang hoạt động không đảm bảo an toàn với thiết kế xe có 2 ghế ngồi đấu lưng lại, gây nguy hiểm cho hành khách.

Chuyển đổi sang xe chạy bằng năng lượng điện

Tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án thí điểm sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh vào ngày 28/8 vừa qua, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, qua thời gian thực hiện thí điểm, loại hình phương tiện này cơ bản đảm bảo an toàn cho du khách, người dân.

Sở GT-VT đề xuất và kiến nghị tỉnh tiếp tục cho phép các đơn vị có nhu cầu tham gia hoạt động thí điểm. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi, thay thế các phương tiện chạy bằng xăng hiện tại sang phương tiện chạy bằng năng lượng điện; phương tiện mới bổ sung vào hoạt động thí điểm chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng năng lượng điện (không sử dụng xe chạy bằng động cơ xăng).

Cho rằng, việc tiếp tục phát triển xe bốn bánh gắn động cơ phục vụ du lịch là cần thiết, ông Nghiêm Viết Hùng, Phó Phòng Quản lý Đô thị TP.Vũng Tàu kiến nghị cần có phương án quản lý chặt chẽ để đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị. Ông đề xuất chỉ cho phép xe điện hoạt động thay vì xe chạy bằng xăng và khuyến nghị sử dụng xe 9 chỗ để đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với cảnh quan du lịch của thành phố.

“Bên cạnh đó, cần thiết lập thêm các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm và chế tài đối với các DN trong việc quản lý tài xế, bao gồm việc rút giấy phép nếu vi phạm. Đồng thời, cũng cần gia tăng trách nhiệm của các đơn vị quản lý trong việc giám sát hoạt động của các phương tiện này. Việc tập huấn cho đội ngũ tài xế để họ có thể đóng vai trò như những hướng dẫn viên du lịch cũng là một giải pháp cần được triển khai, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách”, ông Hùng nói thêm.

Vừa qua, Bộ GT-VT đã vừa có văn bản gửi Sở GT-VT 35 tỉnh, thành phố được phép thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu. Bộ GT-VT đề nghị Sở GT-VT chỉ đạo Thanh tra tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động; tăng cường kiểm tra điều kiện của người điều khiển (tài xế phải có bằng B2), chạy đúng tốc độ tối đa cho phép (không vượt quá 30km/h); xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hoặc tạm dừng hoạt động thí điểm đối với phương tiện, đơn vị có vi phạm.

Quy hoạch và quản lý chặt chẽ

Theo đại diện Sở Du lịch, phương tiện xe 4 bánh hiện đang hoạt động mà không tuân theo lộ trình cố định, chưa kê khai giá rõ ràng, và có tình trạng chở quá số lượng quy định, khiến việc quản lý trở nên khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Sở Du lịch đề nghị phối hợp với Sở GT-VT và các huyện, thành phố để đề xuất các vị trí điểm dừng đỗ phù hợp, đảm bảo hoạt động của phương tiện này theo đúng quy định.

Từ góc độ đảm bảo an toàn giao thông và trật tự trên các tuyến đường, ông Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT tỉnh đề xuất, các tuyến đường mà xe bốn bánh gắn động cơ hoạt động cần được quy hoạch lộ trình cụ thể, cùng với việc thiết lập các điểm dừng đỗ để đón khách an toàn. Hiện một số công ty đang hoạt động không đảm bảo an toàn, với thiết kế xe có 2 ghế ngồi đấu lưng lại, gây nguy hiểm cho hành khách. “Hiện hầu hết các tài xế lái xe 4 bánh đều sử dụng giấy phép lái xe B2, theo quy định chỉ được chở đến 9 người. Do đó, cần yêu cầu tài xế bổ sung giấy phép lại xe hạng D cho phù hợp nếu chở trên 9 người”, ông Tuấn thông tin thêm.

Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND khẳng định, việc phát triển dịch vụ xe 4 bánh chở khách du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, các sở, ngành chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý và phát triển loại hình này một cách đồng bộ và hiệu quả. Do đó, để xe 4 bánh phục vụ du lịch hoạt động đúng quy định và tạo ấn tượng tốt cho du khách, cần phải có sự tham gia sâu từ các cơ quan chức năng. Xe phải được trang bị các thông tin quảng cáo rõ ràng về tuyến đường đi và chạy với tốc độ phù hợp để đảm bảo an toàn.

“Cùng đó, các sở, ngành, địa phương cần học hỏi từ kinh nghiệm những tỉnh, thành phố đã thành công trong việc phát triển loại hình dịch vụ này để học hỏi kinh nghiệm về cách quản lý, vận hành và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe điện, kịp thời chấn chỉnh đối với các hành vi vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN