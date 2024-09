Giàn khoan PV DRILLING II 15 năm liên tục vận hành an toàn

Tin Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết, giàn PV DRILLING II của đơn vị vừa đạt thành tích 15 năm liên tục vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI), được công nhận bởi Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC - International Association of Drilling Contractors).

PV DRILLING II đưa vào hoạt động ngày 15/9/2009. Đây là giàn khoan biển tự nâng thứ 2 của PV Drilling.

15 năm qua, giàn PV DRILLING II đã thực hiện thành công nhiều chương trình khoan của khách hàng. Giàn PV DRILLING II đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ), ngoài khơi Indonesia.

TRƯỜNG SƠN