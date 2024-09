Giá vàng nhẫn vượt 79 triệu đồng/lượng

Ngày 13/9, các thương hiệu kinh doanh vàng bạc trong nước điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn 24K theo diễn biến thế giới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng nhẫn lên 77,8-79,1 triệu đồng, cao hơn 500 ngàn đồng/lượng so với ngày 12/9. Tại các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Mi Hồng... giá bán loại vàng này cũng điều chỉnh lên vùng 79,1 triệu đồng. Ở chiều mua vào từ người dân, giá dao động từ 77,9-78,1 triệu đồng/lượng.

Đây là mức cao kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay. Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng nhẫn trơn 24K đắt hơn 16,15 triệu đồng, tương đương gần 26%.

Trong khi đó, vàng miếng đi ngang 7 ngày liên tiếp do Ngân hàng Nhà nước chưa thay đổi giá bán can thiệp. Các thương hiệu niêm yết loại vàng này quanh 78,5-80,5 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 9% so với đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý trong phiên ngày 13/9 lập đỉnh mới, ở 2.567 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 76,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 3-4 triệu đồng.

TỊNH LÂM