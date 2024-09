Cước vận tải biển giảm từ 15-30%

Tin từ các DN xuất nhập khẩu cho biết, hiện giá cước vận tải biển giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi Bờ Tây nước Mỹ và châu Âu với mức giảm khoảng 20-30% so với trước đây. Mức giá ở các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15-25%.

Hiện nay, nhiều chuyến tàu có thể đi thẳng qua Mỹ, qua châu Âu, không phải đi đường vòng nên thời gian và chi phí vận tải giảm.

Cụ thể, giá cước vận chuyển hàng từ châu Âu đang vào khoảng 6.000-8.000 USD/container 40 feet, từ châu Á đến bờ Tây nước Mỹ dao động từ 5.000-6.000 USD/container. Riêng tuyến bờ Đông nước Mỹ vẫn ở mức cao, dao động từ 9.000-10.000 USD/container.

Theo các DN, nếu so sánh với tháng 1/2024 giá cước vận tải đã giảm 40%. Nguyên nhân trước đây giá cước tăng do các hãng vận tải phải chuyển hướng tránh đi qua kênh đào Suez do rủi ro an ninh trên Biển Đỏ, khiến thời gian vận chuyển kéo dài, làm tăng chi phí. Còn hiện nay, đã có nhiều chuyến tàu có thể đi thẳng qua Mỹ, qua châu Âu, không phải đi đường vòng nên thời gian và chi phí vận tải đã giảm xuống.

